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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۱۵

احیای تالاب بین المللی شادگان به صورت ویژه در دستور کار است

احیای تالاب بین المللی شادگان به صورت ویژه در دستور کار است

شادگان - سرپرست فرمانداری شادگان با اشاره به اینکه تالاب بین المللی شادگان نیازمند برنامه‌ ریزی و اعتبار پایدار است ، گفت : احیای تالاب بین المللی شادگان به صورت ویژه در دستور کار است.

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب عفری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در جلسه هم‌ اندیشی موضوعات محیط زیست شهرستان اظهار کرد: در شهرستان کارگروه‌ های تخصصی در حوزه‌های مختلف از جمله سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، عمرانی، اقتصادی و امنیتی تشکیل شده و مسائل و ظرفیت‌ های هر بخش در حال بررسی استد و جمع‌ بندی این اقدامات می‌تواند در تدوین سند توسعه شهرستان مورد استفاده قرار گیرد.

وی با بیان اینکه احیای تالاب بین المللی شادگان نیازمند برنامه‌ ریزی و اعتبار پایدار است ،گفت: در کنار تدوین سند لازم است برای اجرای برنامه‌ های مرتبط با تالاب نیز سازوکار و اعتبار مشخصی در نظر گرفته شود.

رئیس کمیته محلی تالاب بین المللی شادگان افزود: توانمند سازی جوامع محلی از موضوعات مهم در حوزه تالاب است و فرمانداری شادگان آمادگی دارد در چارچوب کمیته محلی برای پیشبرد برنامه‌های مرتبط و حمایت از دستگاههای متولی همکاری لازم را داشته باشد.

عفری در پایان گفت: تالاب بین المللی شادگان نقش مهمی در تنظیم اکوسیستم منطقه، حفظ تنوع زیستی، پایداری آب‌های سطحی و حتی اقتصاد محلی دارد و هرگونه بی‌توجهی به آن، پیامدهای گسترده و بعضا جبران‌ناپذیر به همراه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این جلسه جادری مشاور معاونت دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست و نماینده طرح حفاظت از تالاب‌های ایران در اهمیت برنامه های حفاظت و احیای تالاب شادگان گزارشی از اجرای پروژه های معیشت جایگزین و توانمند سازی جوامع محلی در جهت اشتغال و تولید محصولات محلی و کشاورزی پایدار ارائه کرد و در ادامه توضیح داد که اقداماتی هم برای حمایت و تسهیل برندسازی برخی از این محصولات که توسط جوامع محلی پنج روستای منتخب طرح به تولید می رسند در حال اجراست.

کد مطلب 6963492

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    نظرات

    • محمد مقدم نیا IR ۱۳:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۸
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      سلام انشالله همینطور باشد

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