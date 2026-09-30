به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا بیاتی با تأکید بر ضرورت تهیه طرح های توسعه شهری، دقت در برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مذکور، گفت: بی‌توجهی به ظرفیت‌ها و کاربری‌های پیش‌بینی‌شده در طرح‌های شهری می‌تواند در آینده مشکلات متعددی برای شهر و شهروندان ایجاد کند.

وی با اشاره به مشکلات ناحیه غرب شهرکرد اظهار کرد: این ناحیه در تهیه طرح جامع از دو جهت دچارمشکل شده است؛ نخست، مغایرت میان کاربری‌های مصوب و کاربری‌های اجراشده قبلی و دوم،عدم پیش بینی کاربری‌های مسکونی برای جمعیت پذیری وتوسعه متناسب با نیازهای محدوده که متاسفانه عرصه های مستعد اینکار به خدمات محله ای وحتی خدمات در پهنه شهری اختصاص داده شده است.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهرکرد افزود: این مسائل به نحوه پیش‌بینی و جانمایی کاربری‌ها در طرح جامع بازمی‌گردد و اکنون انتظار ما این است که درتهیه، تدوین و اجرای طرح تفصیلی، این نواقص مرتفع گردد.

وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی ساخت‌وسازها در شهرتصریح کرد: باید ضوابط شهرسازی و الزامات دسترسی، ورودی‌ها، مسیرهای تردد و سایر ملاحظات فنی با دقت مورد توجه قرار گیرد تا تصمیم‌های امروز، مشکلاتی برای شهر در آینده ایجاد نکند.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورا با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت مشاوران متخصص در تهیه طرح تفصیلی افزود: در کنار توجه به اصول فنی، باید از ظرفیت معماران و متخصصان برای شکل‌دهی مناسب به سیمای شهر استفاده کرد

وی تأکید کرد: در تصمیم‌گیری‌ ها و تصمیم سازیهای شهری باید توسعه متوازن شهر و اصول فنی، ضوابط شهرسازی، اقتصاد شهری و منافع عمومی شهر ملاک عمل قرار گیرد و انتظار داریم با تدوین طرح تفصیلی، نواقص موجود در طرح جامع و مشکلاتی که در روند توسعه برخی محدوده‌ها ایجاد شده است، با نگاه کارشناسی اصلاح و جبران شود.