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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۶

حضور هواداران از ۴۰ منطقه روسیه برای بازی با ایران؛ رکورد مصرف اینترنت

حضور هواداران از ۴۰ منطقه روسیه برای بازی با ایران؛ رکورد مصرف اینترنت

طبق اعلام مسئولان کازان، هوادارانی از بیش از ۴۰ منطقه روسیه برای تماشای دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه در ورزشگاه حضور داشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حدود ۳۵ درصد تماشاگران دیدار تیم‌های ملی فوتبال روسیه و ایران در ورزشگاه «کازان آرنا» از خارج از شهر کازان به این ورزشگاه آمده بودند.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده توسط کارشناسان شرکت «مگافون» و با تحلیل داده‌های ناشناس مشترکان این اپراتور، هوادارانی از بیش از ۴۰ منطقه روسیه برای تماشای این مسابقه به کازان سفر کرده بودند.

جمهوری چواش با سهم ۱۲ درصدی، بیشترین تعداد هواداران خارج از کازان را به خود اختصاص داد. پس از آن، مسکو و استان مسکو با ۱۰ درصد، باشقیرستان با ۹ درصد و جمهوری ماری‌ال و استان اولیانوفسک هر کدام با ۸ درصد در رده‌های بعدی قرار گرفتند. در این میان، هوادارانی از مناطق خاور دور روسیه، از جمله یاقوتستان، سرزمین خاباروفسک و استان ساخالین نیز در ورزشگاه حضور داشتند.

هواداران مسافر ۴۷ درصد از کل ترافیک اینترنت موبایل ثبت‌شده در ورزشگاه را مصرف کردند. در میزان مصرف داده، هواداران استان لیپتسک با میانگین حدود ۶۰۰ مگابایت به ازای هر مشترک در صدر قرار گرفتند. همچنین هواداران استان تامبوف بیشترین میزان مکالمات تلفنی را به ثبت رساندند.
دیدار روسیه و ایران همچنین از نظر تعداد تماشاگر، هفدهمین مسابقه پرتماشاگر تاریخ «کازان آرنا» بود. این مسابقه با حضور ۳۴ هزار و ۳۶۲ تماشاگر برگزار شد که به معنای پر شدن ۸۷ درصد ظرفیت ورزشگاه بود.

لازم به ذکر است که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود روس‌ ها خاتمه یافت.

کد مطلب 6963687

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