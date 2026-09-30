باد و موج مهمان سواحل بوشهر؛ گردوخاک در راه است

حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی با تداوم وزش باد شمال غربی تا صبح فردا (پنجشنبه) در سطح استان و روی دریا، سواحل استان (به‌ویژه مناطق شمالی و مرکزی) مواج پیش‌بینی می‌شوند. در این مدت احتمال خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان وجود دارد.

کارشناس ادره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: همچنین طی روزهای پنجشنبه و جمعه با وزش بادهای جنوبی، خلیج فارس در برخی از ساعات مواج پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: امروز (چهارشنبه) و فردا (پنجشنبه) در برخی نقاط به‌ویژه ارتفاعات شرقی استان، رشد ابر و وقوع ناپایداری موقت جوی دور از انتظار نیست.

کارشناس ادره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد، گاهی باد و گرد و خاک، در ارتفاعات احتمال رشد ابر و فردا در برخی نقاط جنوبی مه صبحگاهی خواهد بود.

وی اضافه کرد: جهت وزش باد متغیر، غالباً شمال غربی تا شمالی، در سواحل شمالی و مرکزی استان ۱۲ تا ۴۴ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت و در سواحل جنوبی ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

کارشناس ادره کل هواشناسی استان بوشهر یادآور شد: ارتفاع موج دریا در مناطق شمالی و مرکزی ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر و در سواحل جنوبی ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتی‌متر خواهد بود.