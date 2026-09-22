حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشههای هواشناسی، با تداوم وزش باد شمال غربی در مناطق شمالی استان، تا امشب سواحل و فراساحل شمالی نسبتاً مواج پیشبینی میشوند. همچنین تا روز پنجشنبه (بهویژه در ساعاتی از ظهر تا اوایل شب)، بهصورت محلی و پراکنده در برخی نقاط استان (غالباً ارتفاعات شرقی و مناطق جنوبی)، با رشد ابر احتمال وقوع ناپایداریهای موقت جوی دور از انتظار نیست.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: روز جمعه با افزایش سرعت وزش باد شمال غربی روی دریا، سواحل شمالی و مرکزی استان مواج پیشبینی میشوند.
وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده صاف تا قسمتی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: هت وزش باد متغیر، در ابتدا شمال غربی بهتدریج جنوبی، با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و امروز سواحل شمالی استان ۱۲ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.
وی ادامه داد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر، امروز در سواحل و در فراساحل شمالی استان ۹۰ تا ۱۵۰ سانتیمتر و از شب بهتدریج ۶۰ تا ۱۲۰ سانتیمتر خواهد بود.
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