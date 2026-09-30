به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی سراج شهید آوینی پیش از ظهر چهارشنبه در شهرک قدس قم برگزار شد.
این مرکز با رویکرد ارائه خدمات تخصصیتر سلامت روان راهاندازی شده و برای افرادی در نظر گرفته شده است که پس از مراجعه به مراکز بهداشتی و انجام ارزیابیهای اولیه، نیازمند دریافت خدمات تخصصی روانشناختی و روانپزشکی تشخیص داده میشوند.
مراجعان برای استفاده از خدمات این مرکز، ابتدا به مرکز بهداشت محل سکونت خود مراجعه میکنند و در صورت نیاز، از سوی کارشناسان حوزه بهداشت به مرکز سراج معرفی میشوند تا روند دریافت خدمات تخصصی برای آنان دنبال شود.
یکی از ویژگیهای این مرکز، ارائه خدمات به صورت کاملاً رایگان است و شهروندانی که بر اساس ارزیابیهای انجامشده نیازمند خدمات تخصصی سلامت روان باشند، بدون پرداخت هزینه از خدمات پیشبینیشده در مرکز بهرهمند خواهند شد.
در مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی سراج شهید آوینی، خدمات تخصصی مورد نیاز مراجعان در حوزههای مختلف سلامت روان و حمایتهای روانی ـ اجتماعی ارائه میشود و حضور مستمر روانپزشکان، روانشناسان و کارشناسان مددکاری در این مرکز برای پاسخگویی به نیازهای مراجعهکنندگان پیشبینی شده است.
در حال حاضر سه روانپزشک و روانشناس به همراه تعدادی از کارشناسان حوزه مددکاری و خدمات روانی ـ اجتماعی در این مرکز فعالیت میکنند و مراجعان ارجاعشده بر اساس نیازهای تخصصی خود از خدمات مربوطه بهرهمند میشوند.
این مرکز با هدف ایجاد دسترسی مناسبتر شهروندان به خدمات تخصصی سلامت روان در سطح محلی راهاندازی شده است تا افرادی که در فرآیند مراجعه به شبکه بهداشت نیازمند دریافت خدمات تکمیلی تشخیص داده میشوند، امکان استفاده از خدمات تخصصی را داشته باشند.
مرکز سراج شهید آوینی، دومین مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی سراج است که از آغاز فعالیت دولت چهاردهم در استان قم به بهرهبرداری رسیده و راهاندازی آن در چارچوب برنامه توسعه این مراکز در استان انجام شده است.
سه مرکز دیگر در قم راهاندازی میشود
بر اساس برنامهریزی انجامشده، روند توسعه مراکز سلامت روانی ـ اجتماعی سراج در قم ادامه خواهد داشت و پیشبینی شده است تا پایان دولت چهاردهم سه مرکز دیگر نیز در استان راهاندازی شود.
گسترش این مراکز با هدف نزدیکتر کردن خدمات تخصصی سلامت روان به محل زندگی شهروندان دنبال میشود و در این چارچوب، شناسایی بهموقع نیازهای روانی و اجتماعی و ارجاع افراد به خدمات تخصصی مورد توجه قرار گرفته است.
راهاندازی دومین مرکز سراج در قم، بخشی از برنامه توسعه خدمات تخصصی سلامت روان در استان است که با تداوم ایجاد مراکز جدید، دسترسی شهروندان به این خدمات در نقاط مختلف قم گسترش خواهد یافت.
قم- دومین مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی «سراج» قم با هدف توسعه دسترسی شهروندان به خدمات تخصصی سلامت روان و حمایتهای روانی ـ اجتماعی در شهرک قدس به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح مرکز سلامت روانی ـ اجتماعی سراج شهید آوینی پیش از ظهر چهارشنبه در شهرک قدس قم برگزار شد.
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