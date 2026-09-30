۵۵ کارگر مازندرانی امسال بر اثر حوادث کار جان باختند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عباسی با اشاره به آمار حوادث ناشی از کار در پنج ماهه امسال اظهار کرد: در این مدت ۵۵ نفر شامل ۵۴ مرد و یک زن بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۳۹ نفر متأهل و سایر افراد مجرد بودند.
وی افزود: بررسی آمارهای ثبتشده نشان میدهد سقوط از ارتفاع همچنان بیشترین سهم را در مرگهای ناشی از حوادث کار داشته است؛ بهطوری که ۳۴ مورد فوت در این بازه زمانی بر اثر سقوط از بلندی رخ داده است.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران ادامه داد: پس از سقوط از ارتفاع، برقگرفتگی با ۱۰ فوتی و برخورد با اجسام سخت با هشت فوتی در رتبههای بعدی عوامل مرگ ناشی از حوادث کار قرار دارند و سه مورد نیز مربوط به سایر حوادث بوده است.
مرداد؛ پرحادثهترین ماه
عباسی با اشاره به توزیع ماهانه فوتیهای حوادث کار گفت: در پنج ماه نخست امسال، مرداد با ثبت ۱۵ فوتی بیشترین آمار مرگ ناشی از حوادث کار را به خود اختصاص داده و اردیبهشت با هفت فوتی کمترین میزان را داشته است.
چالوس در صدر آمار فوتیها
وی همچنین درباره پراکندگی شهرستانی فوتیهای حوادث کار بیان کرد: شهرستان چالوس با ۱۰ فوتی بیشترین آمار را در این مدت داشته و پس از آن ساری با ۹ و قائمشهر با ۶ فوتی قرار دارند.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران افزود: شهرستانهای میاندرود و سوادکوه شمالی نیز هر کدام با ثبت یک فوتی، کمترین آمار مرگ ناشی از حوادث کار را در پنج ماهه امسال داشتهاند.
ثبت ۴۰۰ مصدوم حادثه کار
وی با اشاره به آمار مصدومان حوادث کار در استان اظهار کرد: طی پنج ماه امسال، ۴۰۰ نفر شامل ۳۷۱ مرد و تعدادی زن به دلیل صدمات ناشی از حوادث کار به مراکز پزشکی قانونی مازندران مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته چهار درصد افزایش نشان میدهد.
مدیرکل پزشکی قانونی مازندران در پایان، توجه جدی به حفظ جان و سلامت نیروی کار، تدوین و اجرای برنامههای ایمنی، رعایت استانداردها و قوانین، آموزش مستمر و تقویت نظام اطلاعرسانی را از جمله اقدامات مؤثر برای کاهش حوادث ناشی از کار برشمرد و بر ضرورت بررسی و درسآموزی از حوادث رخداده تأکید کرد.
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