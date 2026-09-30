به گزارش خبرنگار مهر، صمد زمانزاد قویدل ظهر چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: سرشماری سراسری زنبورستانهای آذربایجان شرقی همزمان با سراسر کشور از دوم آبانماه آغاز میشود و تا ۲۹ دیماه ادامه خواهد داشت.
وی افزود: سرشماری امسال از طریق سامانه جامع پهنهبندی و مدیریت دادههای کشاورزی و بهصورت برخط و خوداظهاری انجام میشود.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به نحوه اجرای این طرح گفت: سرشماری با مسئولیت سازمان جهاد کشاورزی استان و همکاری اتحادیه استانی و تشکلهای زنبورداری شهرستانها انجام میشود و اطلاعات ثبتشده نیز مورد صحتسنجی و راستیآزمایی قرار میگیرد.
زمانزاد قویدل ادامه داد: اتحادیهها و تشکلهای زنبورداری استان از هفتم مهرماه اطلاعرسانی به اعضا و کمک به تکمیل اطلاعات مورد نیاز را آغاز میکنند.
وی از زنبورداران استان خواست در طول اجرای سرشماری با کارشناسان جهاد کشاورزی، اتحادیهها و تعاونیهای زنبورداری همکاری کنند و افزود: برای جلوگیری از اختلال در روند آمارگیری و افزایش دقت اطلاعات، ضروری است زنبورداران در این مدت از جابهجایی و انتقال کندوهای زنبور عسل خودداری کنند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی، گردآوری اطلاعات دقیق و بهروز درباره تعداد کندوها، کلنیها و میزان تولیدات زنبور عسل را از اهداف اصلی این سرشماری برشمرد و گفت: اطلاعات حاصل از این طرح مبنای برنامهریزیهای آینده در صنعت زنبورداری و تصمیمگیری درباره حمایت از فعالان این بخش، ارتقای تولید و توسعه پایدار خواهد بود.
وی با اشاره به ظرفیت زنبورداری در بخش کشاورزی استان اظهار کرد: دسترسی به آمار دقیق از وضعیت زنبورستانها، زمینه حمایت مؤثرتر از زنبورداران و افزایش بهرهوری در تولید عسل و سایر فرآوردههای زنبور عسل را فراهم میکند.
زمانزاد قویدل یادآور شد: سال گذشته بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۸ زنبورستان در ۲۳ شهرستان استان با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت جهاد کشاورزی، کارشناسان پهنه مراکز جهاد کشاورزی، اتحادیه استانی، تشکلهای شهرستانی زنبورداری و سایر واحدهای مرتبط سرشماری شدند.
وی ابراز امیدواری کرد سرشماری امسال نیز با مشارکت همه دستگاهها و تشکلهای مرتبط، اطلاعات لازم برای تدوین برنامههای توسعهای، اصلاح نژادی، ارائه خدمات حمایتی و فنی و توسعه گردهافشانی را فراهم کند.
نظر شما