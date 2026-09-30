جمالی نژاد: اقتصاد گردشگری باید جایگزین بخشی از صنایع آلاینده شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر چهارشنبه در آیین تجلیل از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان که با حضور انوشیروان بندپی، معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور اظهار کرد: فعالان بخش خصوصی گردشگری در شرایط دشوار یک سال و نیم گذشته، صنعت گردشگری استان را رها نکردند و در این دوره به عنوان سنگ صبور اصفهان به فعالیت خود ادامه دادند.
وی با اشاره به شرایط دشوار استان اصفهان در یک سال و نیم گذشته افزود: جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، خشکسالی، مشکلات کشاورزان، مسائل دامداران و چالشهای حوزه انرژی از جمله شرایطی بود که استان اصفهان در این مدت با آنها مواجه شد، اما با وجود این دشواریها، جایگاه اصفهان به عنوان عصاره تمدن، هنر و هویت همچنان نیازمند صیانت و تقویت است.
استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت حفظ جایگاه گردشگری استان تصریح کرد: نگهداشت تراز و رتبه اصفهان در حوزه گردشگری اهمیت زیادی دارد و عبور از دوره دشوار کنونی باید با همراهی همه بخشها انجام شود.
جمالی نژاد با اشاره به اولویتهای تعیینشده برای استان اصفهان ادامه داد: گردشگری، هوش مصنوعی و انرژیهای نو و خورشیدی سه اولویت اصلی استان هستند و خانواده نیز به عنوان اولویت مکمل مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه برای گردشگری استان ۱۴ محور راهبردی تعریف شده است، گفت: نخستین محور، قرار گرفتن اصفهان به عنوان پیشران گردشگری هوشمند است و در این مسیر استفاده از ظرفیتهای دیجیتال و هوش مصنوعی در گردشگری باید به صورت جدی دنبال شود.
استاندار اصفهان افزود: در همین چارچوب، پلتفرم جامع دادهمحور گردشگری استان در حال پیگیری است تا زمینه شکلگیری پنجره واحد گردشگری و استفاده هدفمند از دادهها در مدیریت و توسعه این بخش فراهم شود.
جمالی نژاد، بازآفرینی میراث تاریخی با استفاده از واقعیت افزوده را دومین محور مورد توجه استان عنوان کرد و گفت: اصفهان یک شهر موزه و به تعبیر دیگر موزهای بدون سقف است و باید از فناوریهای جدید برای بازآفرینی و ارائه ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی آن استفاده کرد.
وی اقتصاد گردشگری را از دیگر محورهای راهبردی استان دانست و اظهار کرد: اقتصاد گردشگری باید در اصفهان به یکی از مسیرهای جایگزین صنایع آلاینده تبدیل شود و رویکرد استان حرکت به سمت صنایع پاک و صادرات پاک است.
استاندار اصفهان با تأکید بر نقش بخش خصوصی در توسعه گردشگری گفت: مشارکت راهبردی بخش خصوصی، استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان از محورهای دیگر برنامه گردشگری استان است و ظرفیت شرکتهای دانشبنیان در حوزههایی همچون هتلداری، صنایع دستی و حملونقل گردشگری باید بیش از گذشته مورد استفاده قرار گیرد.
جمالی نژاد احیای زنجیره صنایع دستی و توسعه بازارهای صادراتی را از دیگر محورهای مورد توجه استان برشمرد و افزود: توسعه متوازن گردشگری در سراسر استان نیز باید مورد توجه قرار گیرد و ظرفیتهایی همچون کاشان، زواره، کوهپایه، ورزنه، فریدونشهر و دیگر شهرستانها نباید در سایه تمرکز بر مرکز استان قرار گیرند.
وی با اشاره به ظرفیتهای متنوع تاریخی و فرهنگی شهرستانهای استان ادامه داد: آران و بیدگل، ارگورتان و زیرزمین نوشآباد و دیگر ظرفیتهای تاریخی و گردشگری استان باید در زنجیره توسعه گردشگری اصفهان دیده شوند.
استاندار اصفهان برندسازی بینالمللی و دیپلماسی هوشمند شهری را از دیگر محورهای راهبردی گردشگری استان دانست و گفت: اصفهان علاوه بر برند شناختهشده نصف جهان، دارای ظرفیتهای کمتر روایتشدهای است که باید با استفاده از عناصر هویتی، تاریخی و معماری شهر به مخاطبان داخلی و بینالمللی معرفی شود.
جمالی نژاد همچنین حکمرانی هوشمند و مدیریت بار سفر را از دیگر محورهای برنامه گردشگری استان اعلام کرد و افزود: تسهیلگری برای سرمایهگذاران حوزه گردشگری باید بدون مانع و با جدیت دنبال شود و مسائل مرتبط با برق، گاز، مالیات و سایر موانع پیش روی فعالان این حوزه باید در جلسات تخصصی و با مشارکت دستگاههای مسئول پیگیری شود.
وی تصریح کرد: هیچ مشکلی غیرقابل حل نیست و رفع موانع اداری، تسهیل صدور مجوزها و کوتاه کردن فرآیندهای اداری، به ویژه در زنجیره گردشگری، اهمیت اساسی دارد.
استاندار اصفهان دیپلماسی رویدادمحور و توسعه گردشگری شب را از دیگر محورهای راهبردی استان عنوان کرد و گفت: افزایش مدت اقامت گردشگران و ارتقای ضریب ماندگاری گردشگر از اهداف این بخش است و باید برای افزایش جذابیتهای گردشگری در ساعات مختلف شبانهروز برنامهریزی شود.
جمالی نژاد تجهیز زیرساختهای بینالمللی استان را از دیگر محورهای مورد توجه دانست و اظهار کرد: پیگیری برای ایجاد ارتباطات مستقیم پروازی با مقاصد جدید از جمله برنامههای استان است و توسعه زیرساختهای گردشگری سلامت و ظرفیتهایی مانند اورژانس هوایی نیز میتواند مقدمهای برای گسترش گردشگری سلامت باشد.
وی توانمندسازی و آموزش دیجیتال فعالان اقتصادی و همچنین تدوین سند مشترک برای صیانت از اصالت تمدنی اصفهان را دو محور دیگر این برنامه برشمرد و افزود: صیانت از اصالت تمدنی باید همزمان با توسعه گردشگری مورد توجه قرار گیرد تا توسعه این صنعت به حفظ هویت تاریخی و فرهنگی استان منجر شود.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیت رویدادهای ملی و بینالمللی در توسعه گردشگری استان گفت: اصفهان در یک سال و نیم گذشته میزبان رویدادهای متعددی بوده و برگزاری رویدادهای بینالمللی، مسابقات جهانی و برنامههای فرهنگی، ورزشی و تخصصی میتواند به تقویت جایگاه گردشگری استان و افزایش جریان سفر کمک کند.
جمالی نژاد با اشاره به برگزاری بیش از ۴۳۰ رویداد در استان اصفهان اظهار کرد: بخشهای مختلف استان در این مدت برای میزبانی رویدادهای ملی و بینالمللی اعلام آمادگی کردهاند و این ظرفیت باید در خدمت توسعه گردشگری قرار گیرد.
وی همچنین از پیگیری برگزاری برخی رویدادهای بینالمللی در اصفهان خبر داد و گفت: برگزاری رویداد اکو و برنامه شهرهای آسیایی از جمله رویدادهایی است که میتواند به تقویت جایگاه بینالمللی اصفهان کمک کند.
استاندار اصفهان همچنین به برنامهریزی برای حضور گروههای گردشگری و تورگردانان چینی در اصفهان اشاره کرد و افزود: هماهنگیهای لازم برای حضور این گروهها در هفتههای آینده در حال انجام است و توسعه بازار گردشگری چین از ظرفیتهایی است که میتواند در چارچوب دیپلماسی گردشگری دنبال شود.
جمالی نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با تقدیر از فعالان صنعت گردشگری استان اصفهان گفت: افرادی که در شرایط سخت، صنعت گردشگری را رها نکردند و برای حفظ این حوزه تلاش کردند، سرمایه انسانی مهم گردشگری استان هستند و استمرار فعالیت آنان، وظیفه دستگاههای اجرایی برای رفع موانع و حمایت از این بخش را سنگینتر میکند.
وی با اشاره به حضور معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی در این آیین اظهار کرد: توجه وزارت میراث فرهنگی به رویدادهای اصفهان و حمایت از حضور رویدادهای ملی و بینالمللی در استان، زمینه مناسبی برای تقویت جایگاه گردشگری اصفهان ایجاد کرده است.
استاندار اصفهان در پایان با تأکید بر ضرورت همراهی دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی گفت: همه مدیران استانی باید از محور توسعه گردشگری پشتیبانی، حمایت و برای تحقق آن زمینهسازی کنند و فعالان این حوزه نیز با وجود دشواریهای موجود، همچنان یکی از مهمترین پایههای توسعه اقتصادی و فرهنگی اصفهان به شمار میروند
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