کمپانی صهیونیستی امارات

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: شبکه عبری کان ۱۱ و شبکه ۱۲ این رژیم نیز گزارش دادند که نتانیاهو با یک هواپیمای اختصاصی به امارات سفر و با محمد بن زاید، رئیس امارات دیدار و گفتوگو کرد. بنا به اعلام این رسانهها، نتانیاهو صبح روز یکشنبه اراضی اشغالی را ترک کرده و تمام روز را در امارات گذرانده بود. این دومین سفر نخستوزیر رژیم صهیونیستی به امارات طی یک سال اخیر به شمار میرود؛ دفتر نتانیاهو پیشتر اعلام کرده بود سفر قبلی در جریان جنگ مشترک این رژیم و آمریکا علیه ایران صورت گرفته است. در همین رابطه، آمیت سیگال، تحلیلگر شبکه ۱۲ اسرائیل اعلام کرد که محور این نشست، تهدید ایران بوده است.
مقامات سیاسی و نظامی رژیم صهیونیستی پیش از این بارها به امارات سفر کرده و طی ایام جنگ ۴۰ روزه نیز سامانه پدافند هوایی گنبد آهنین را در آنجا مستقر ساخته بودند. رسانه آمریکایی آسوشیتدپرس نیز به نقل از افراد آگاه گزارش داد بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی در جریان سفر محرمانه اخیر خود به امارات از محمد بن زاید آل نهیان، رئیس این کشور خواسته است گزارش منتشرشده درباره هشدار قبلی او نسبت به حمله حماس را تکذیب کند. بر اساس این گزارش، نتانیاهو از رئیس امارات خواسته گزارش اخیر روزنامه هاآرتص را رد کند؛ گزارشی که اعلام کرده بود محمد بن زاید پیش از حمله هفت اکتبر ۲۰۲۳، نتانیاهو را از احتمال حمله حماس مطلع کرده بود. دفتر نتانیاهو پیشتر این گزارش را رد کرده و مدعی شده بود رسانههای اسرائیلی، داستانی دروغین علیه نخستوزیر ساختهاند که هرگز رخ نداده است.
ابعاد جدید از سفر بیبی به امارات
اما روز سهشنبه با گذشت ۴۸ ساعت از سفر نتانیاهو به امارات، رسانهها ابعاد بیشتری از این سفر را افشا کردند. در همین رابطه، شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارش داد که نمایندگان عربستان سعودی در سفر نتانیاهو به امارات حضور داشتند. شبکه ۱۴ تلویزیون رژیم صهیونیستی در گزارشی مدعی شد در جریان سفر بنیامین نتانیاهو به امارات متحده عربی، دیدارها تنها به حضور مقامهای صهیونیست و امارات محدود نبوده و نمایندگان سایر کشورهای عربی از جمله نمایندگان سعودی نیز در این جلسات حضور داشتند. بنا بر گزارشهای منتشره، موضوع ایران از مسائل اصلی مطرح شده در این دیدار بود.
پس از افشای سفر محرمانه نخستوزیر کودککش رژیم صهیونیستی به امارات، دفتر نتانیاهو، مجبور شد که به این سفر اذعان و اعتراف کند. در همین راستا، دفتر بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی بامداد روز سهشنبه با تایید خبر سفر به امارات اعلام کرد که هدف از این سفر تقویت روابط دو جانبه و رویارویی با چالشهای منطقهای بوده است. بر اساس این بیانیه در این سفر، ساره همسر نتانیاهو، رئیس مجلس امنیت داخلی رژیم صهیونیستی و رومن هافمن رئیس موساد در کنار دیگر مسئولان رژیم، نتانیاهو را همراهی کردند.
ابوظبی، پیشمرگ واشنگتن شد
آن چیزی که واضح است آن است که امارات در حال سواری دادن به دشمنان ملت ایران است؛ اماراتیها با دعوت از یک جنایتکار ضدایرانی به نام نتانیاهو ثابت کردند که برای ملت ایران شمشیر را از رو بستهاند. از سوی دیگر اخبار و شواهد حاکی از آن است که اماراتیها خود را پیشمرگ آمریکا و ترامپ در تنگه هرمز کردهاند و سعی دارند انسداد این تنگه را بشکنند تا نبض بازارهای مالی و نفتی به نفع ترامپ و جنگطلبان آمریکایی و صهیونیستی به جریان بیفتد. مجید شاکری، از کارشناسان هیات ایرانی اعزامی به اسلامآباد، به تازگی در یک برنامه تلویزیونی از توطئه شوم امارات برای رفع انسداد تنگه هرمز پرده برداشت و اعلام کرد که اماراتیها بهطور مشخص با محوریت شرکت دولتی ادنوک با شاتلها یا همان کشتیهای کوچک با پشتیبانی نظامی و اطلاعاتی آمریکا در حال عبور نفت از کریدور جنوبی تنگه هرمز هستند و قصد دارند یکتنه اعمال حاکمیت ایران بر تنگه هرمز را به چالش بکشند. در این میان، نکته تعجبآور، مماشات ایران با امارات است.
با اماراتیها مماشات بیجا نکنیم
در همین راستا، مهدی خراتیان، کارشناس مسائل ژئواستراتژیک طی یادداشتی متذکر شد: در تاریخ خواهند نوشت در روزی که نفت صعودی بود، شاخص نفت موربان امارات در یک روز هفت درصد رشد کرده به ۱۲۱ دلار رسیده بود و نفت برنت نیز سه درصد رشد کرده به ۱۰۷ دلار رسیده بود، آن هم به دلیل رد شدن پروپوزال ایران توسط ترامپ و نگرانی بازارها از ادامه یافتن اختلال در روند جابهجایی در تنگه هرمز و رسانهها از تاثیر مخرب جنگ ایران و تنگه هرمز بر بازار اوراق قرضه آمریکا سخن میگفتند و بازدهی اوراق ۱۰ ساله آمریکا رکورد دو دههای را شکسته بود، عدهای در حال جا انداختن «تنگه هرمز=برگسوخته» بودند تا زمینه برای تعلیق دو دههای صنعت هستهای کشور در برابر رفع تحریمها فراهم شود؛ آن هم در معامله با ترامپی که دو بار در میانه مذاکرات، میز مذاکره را بمباران کرده و بارها ایران را به بمباران اتمی تهدید کرده است و اساسا معلوم نیست که به قولی که در مورد رفع تحریمها به ایران میدهد وفادار باشد.
خراتیان در ادامه یادداشت خود تصریح کرده بود: وقتی برای بالا نرفتن تنش، تعمدا از خرجهای پایین انفجاری در حمله به کشتیها استفاده کنید تا مبادا ملوانی بمیرد یا نفت به دریا بریزد و محیط زیست آلوده شود و امارات و عمان و... ناراحت شوند، ملوان تا خرخره تطمیع شده با کشتی اسقاطی هر طور شده خود را به آنسوی تنگه میرساند. این مماشات بیجا بهای بسیار سنگینی دارد که حداقل آن جا افتادن گزاره ناتونی ایران در اعمال حاکمیت بر تنگه هرمز و به هم خوردن موازنه مذاکرات به نفع ترامپ است؛ اما بعید نیست که تاوان این اشتباه با ریخته شدن خون کثیری از هممیهنان ما پرداخت شود.
حماقت ابوظبی
به هر ترتیب، از منظر دکترین امنیت ملی ایران، عادیسازیهای ذلیلانه شیخنشین کوچک و حقیر امارات با رژیم صهیونیستی، نه یک اقدام دیپلماتیک برای صلح، بلکه پهن کردن فرش قرمز برای حضور جاسوسان و خرابکاران در بیخ گوش امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران است؛ آنها تصور میکنند با این کار چتر امنیتی واشنگتن را بالای سر خود مستحکم میکنند، حال آنکه خود را به سیبل خشم جریان خروشان مقاومت تبدیل کردهاند.سران امارات باید بدانند که استراتژی دور زدن ایران در مسیرهای انتقال انرژی و دل بستن به وعدههای توخالی کاخ سفید، یک خودکشی راهبردی است. امنیت پایدار این منطقه نه با دل خوش کردن به وعده آمریکاییها و خرید تسلیحات بنجل آمریکایی، بلکه با تکیه بر موازنه قدرت بومی جمهوری اسلامی ایران و حسن همجواری با قدرت اول منطقه یعنی ایران اسلامی تامین میشود.
اینکه برخی بازیگران منطقهای و در صدر آنان شیوخ اماراتی، حاکمیت ملی خود را فدای امیال توسعهطلبانه ترامپ و نتانیاهو کردهاند، نشان از عمق استیصال و بیارادگی آنان در برابر نظم پوشالی استکبار است؛ آنان نمیدانند که در لحظه بحران، این اربابان غربیشان هستند که اولین کسانی خواهند بود که آنها را در میانه میدان رها میکنند. تحرکات اخیر اماراتیها برای ایفای نقش پلیس جایگزین در خلیج فارس، بیش از آنکه تهدیدی واقعی برای جمهوری اسلامی ایران باشد، نمایشی مضحک از دستوپا زدن کسانی است که میخواهند با خوشرقصی برای نتانیاهو، بهای ماندگاری قدرت متزلزل خود را بپردازند؛ غافل از اینکه امنیت این تنگه، قفلی است که کلید آن تنها در دستان فرزندان ایران اسلامی است.
حاکمیت ایران بر جزایر سهگانه قابل مذاکره نیست
در این میان، ادعای تکراری شیوخ کشورک امارات پیرامون مالکیت بر جزایر سهگانه ایرانی نیز قابل توجه است. سران امارات در مجمع عمومی سازمان ملل، گستاخانه از مالکیت دروغین و جعلی خود بر جزایر ایرانی بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک سخن گفتند. در واکنش به این ادعای تکراری، کاظم غریبآبادی، معاون وزیر امور خارجه در ایکس نوشت: تکرار ادعاهای بیاساس درباره جزایر ایرانی، حتی از تریبون مجمع عمومی، واقعیت را تغییر نمیدهد. ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، بخش جداییناپذیر از قلمرو ایراناند. مقامات اماراتی باید به جای تکرار ادعاهای واهی، به الزامات حسن همجواری و واقعیتهای تاریخی و حقوقی منطقه پایبند باشند.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز در پاسخ به گزافهگوییهای نماینده امارات گفت: حاکمیت ما بر جزایر سهگانه قابل مذاکره نیست. ناصر اسدی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، بار دیگر بر حاکمیت قاطع و کامل خود بر جزایر بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک در خلیج فارس تاکید کرد. وی تاکید کرد: این جزایر همواره بخشی جداییناپذیر از قلمرو ایران بوده، هستند و خواهند بود و حاکمیت ایران بر آنها قابل مذاکره نیست. رایزن نمایندگی ایران نزد سازمان ملل افزود: ما هرگونه ادعا درباره این جزایر را بهطور قاطع رد میکنیم. وی گفت: نام خلیج فارس تنها نام جغرافیایی صحیح برای پهنه آبی میان ایران و شبهجزیره عربستان است و این نام از آغاز تاریخ مورد استفاده بوده و توسط نظام سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است. نماینده جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد که این نام باید از سوی همه مورد احترام قرار گیرد.
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