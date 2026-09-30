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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

نیاز آتش نشانان سمنانی به نردبان بلند مرتبه

نیاز آتش نشانان سمنانی به نردبان بلند مرتبه

سمنان- فرماندار سمنان با اشاره به نیاز آتش نشانان سمنانی به تجهیزاتی مانند نردبان ۳۳ متری گفت: ارتقای امکانات به بهبود امکان امداد و نجات کمک می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهارشنبه در بازدید از پایگاه‌های آتش‌نشانی سمنان با اشاره به فعالیت نیروهای آتش‌نشانی در پنج پایگاه سطح شهر، بیان کرد: بیش از ۹۰ نیروی آتش‌نشان در این پایگاه‌ها مشغول خدمت هستند و در حوادث و عملیات‌های امدادی، برای نجات جان و مال شهروندان تلاش می‌کنند.

وی برخورداری آتش‌نشانی از تجهیزات و امکانات مناسب را از ظرفیت‌های این مجموعه دانست و گفت: وجود تجهیزات تخصصی، از جمله نردبان با ارتفاع بیش از ۳۳ متر، آمادگی آتش‌نشانی را برای امدادرسانی در حوادث و حریق ساختمان‌ها افزایش داده است.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت خدمتی آتش‌نشانان، خواستار پیگیری تأمین حقوق و مزایای این نیروها متناسب با درجه و رتبه آنان شد.

کد مطلب 6963793

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