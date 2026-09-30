نیاز آتش نشانان سمنانی به نردبان بلند مرتبه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان ظهر چهارشنبه در بازدید از پایگاه‌های آتش‌نشانی سمنان با اشاره به فعالیت نیروهای آتش‌نشانی در پنج پایگاه سطح شهر، بیان کرد: بیش از ۹۰ نیروی آتش‌نشان در این پایگاه‌ها مشغول خدمت هستند و در حوادث و عملیات‌های امدادی، برای نجات جان و مال شهروندان تلاش می‌کنند.

وی برخورداری آتش‌نشانی از تجهیزات و امکانات مناسب را از ظرفیت‌های این مجموعه دانست و گفت: وجود تجهیزات تخصصی، از جمله نردبان با ارتفاع بیش از ۳۳ متر، آمادگی آتش‌نشانی را برای امدادرسانی در حوادث و حریق ساختمان‌ها افزایش داده است.

فرماندار سمنان با اشاره به ضرورت توجه به وضعیت خدمتی آتش‌نشانان، خواستار پیگیری تأمین حقوق و مزایای این نیروها متناسب با درجه و رتبه آنان شد.