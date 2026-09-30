تمدید مهلت برگزاری مجامع عمومی احزاب در پی تغییر زمان انتخابات شوراها

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، با چهار مصوبه برگزار شد. در این نشست، با توجه به تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل شرایط جنگی و بازنگری در زمان برگزاری آن با توجه به مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مهلت برگزاری مجامع عمومی احزابی که مهلت قانونی برگزاری مجمع عمومی آنان به سر رسیده است تا پایان سال جاری تمدید شد.

این مصوبه به ویژه با توجه به برگزاری انتخابات پیش رو در استان تهران که به صورت تناسبی و با مشارکت فعال احزاب برگزار خواهد شد، اتخاذ شده است.

در این جلسه، گزارش برگزاری مجمع عمومی احزاب «جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی» و «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» نیز به تأیید کمیسیون رسید. همچنین، صلاحیت اعضای تکمیلی هیأت مؤسس حزب «ایران ما» که تأسیس آن پیشتر در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ مورد موافقت کمیسیون قرار گرفته بود، نیز مورد تأیید قرار گرفت.







