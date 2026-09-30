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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۴

تمدید مهلت برگزاری مجامع عمومی احزاب در پی تغییر زمان انتخابات شوراها

تمدید مهلت برگزاری مجامع عمومی احزاب در پی تغییر زمان انتخابات شوراها

دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با بررسی شرایط انتخاباتی و با هدف تسهیل فعالیت‌های حزبی در ایام جنگ، مهلت برگزاری مجامع عمومی احزاب را تا پایان سال جاری تمدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ قانون فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی، با چهار مصوبه برگزار شد. در این نشست، با توجه به تعویق انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا به دلیل شرایط جنگی و بازنگری در زمان برگزاری آن با توجه به مصوبه شورایعالی امنیت ملی، مهلت برگزاری مجامع عمومی احزابی که مهلت قانونی برگزاری مجمع عمومی آنان به سر رسیده است تا پایان سال جاری تمدید شد.

این مصوبه به ویژه با توجه به برگزاری انتخابات پیش رو در استان تهران که به صورت تناسبی و با مشارکت فعال احزاب برگزار خواهد شد، اتخاذ شده است.

در این جلسه، گزارش برگزاری مجمع عمومی احزاب «جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی» و «حزب اتحاد ملت ایران اسلامی» نیز به تأیید کمیسیون رسید. همچنین، صلاحیت اعضای تکمیلی هیأت مؤسس حزب «ایران ما» که تأسیس آن پیشتر در تاریخ ۴ اسفند ۱۴۰۴ مورد موافقت کمیسیون قرار گرفته بود، نیز مورد تأیید قرار گرفت.




کد مطلب 6963778
رامین عبداله شاهی

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