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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۳۵

۸۰ دانش‌آموز ناشنوای کردستان در مسیر آموزش و توانمندسازی قرار دارند

۸۰ دانش‌آموز ناشنوای کردستان در مسیر آموزش و توانمندسازی قرار دارند

سنندج- رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: ۸۰ دانش‌آموز ناشنوا در ۱۶ منطقه آموزشی استان مشغول تحصیل هستند و توسعه زیرساخت‌های آموزشی برای رسیدن به استقلال اقتصادی ضروری است.

به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی بعدازظهر چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان که در آموزشگاه استثنایی توکل ناحیه یک سنندج برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش استثنایی کردستان، ساماندهی اطلاعات مربوط به ناشنوایان و ایجاد اطلس ناشنوایان استان است تا خدمات آموزشی و حمایتی با شناخت دقیق‌تری ارائه شود.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد و پس از راه‌اندازی آموزشگاه توکل، تلاش برای ایجاد سومین مدرسه تخصصی در این حوزه در حال پیگیری است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش با توانمندسازی شغلی ادامه داد: هدف نهایی برنامه‌های آموزشی باید فراهم کردن زمینه استقلال فردی و اقتصادی افراد دارای معلولیت باشد و دانش‌آموزان باید در کنار آموزش‌های عمومی، مهارت‌هایی را فرا بگیرند که زمینه ورود آنان به عرصه تولید و اشتغال را فراهم کند.

در ادامه این مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز با اشاره به اهمیت ارتباط برای جامعه ناشنوایان اظهار کرد: زبان اشاره می‌تواند زمینه ارتباط و تعامل میان افراد ناشنوا را در فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبانی فراهم کند و توجه به این ظرفیت باید در برنامه‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

سید فواد حسینی افزود: دانش‌آموزان مدارس استثنایی از استعدادها و توانمندی‌های ویژه‌ای برخوردارند که شناسایی و پرورش آنها می‌تواند مسیر رشد فردی و اجتماعی آنان را هموار کند.

وی با بیان اینکه محدودیت حسی یا جسمی نباید مانع شکوفایی استعدادها شود، گفت: وظیفه آموزش و پرورش فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای یادگیری و تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان است و خود دانش‌آموزان نیز باید با تلاش و پشتکار، ظرفیت‌های فردی خود را توسعه دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بر ضرورت شناسایی توانمندی‌های فردی دانش‌آموزان تأکید کرد و ادامه داد: هر دانش‌آموز باید استعداد و نقطه قوت خود را شناسایی کرده و برای تقویت آن برنامه‌ریزی کند تا بتواند در آینده نقش مؤثری در جامعه داشته باشد.

حسینی همچنین نقش خانواده‌ها را در فرآیند توانمندسازی دانش‌آموزان مهم دانست و خاطرنشان کرد: همراهی خانواده‌ها در کنار حمایت‌های آموزش و پرورش می‌تواند به ایجاد فرصت‌های بهتر برای رشد، مهارت‌آموزی و حضور فعال این دانش‌آموزان در جامعه منجر شود.

آئین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان با حضور مسئولان آموزش و پرورش و جمعی از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در آموزشگاه استثنایی توکل ناحیه یک سنندج برگزار شد.

کد مطلب 6963792

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