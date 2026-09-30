به گزارش خبرنگار مهر، اقبال خانی بعدازظهر چهارشنبه در آئین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان که در آموزشگاه استثنایی توکل ناحیه یک سنندج برگزار شد، اظهار کرد: یکی از برنامه‌های مهم آموزش و پرورش استثنایی کردستان، ساماندهی اطلاعات مربوط به ناشنوایان و ایجاد اطلس ناشنوایان استان است تا خدمات آموزشی و حمایتی با شناخت دقیق‌تری ارائه شود.

وی افزود: توسعه فضاهای آموزشی تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد و پس از راه‌اندازی آموزشگاه توکل، تلاش برای ایجاد سومین مدرسه تخصصی در این حوزه در حال پیگیری است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان با تأکید بر ضرورت پیوند آموزش با توانمندسازی شغلی ادامه داد: هدف نهایی برنامه‌های آموزشی باید فراهم کردن زمینه استقلال فردی و اقتصادی افراد دارای معلولیت باشد و دانش‌آموزان باید در کنار آموزش‌های عمومی، مهارت‌هایی را فرا بگیرند که زمینه ورود آنان به عرصه تولید و اشتغال را فراهم کند.

در ادامه این مراسم، مدیرکل آموزش و پرورش کردستان نیز با اشاره به اهمیت ارتباط برای جامعه ناشنوایان اظهار کرد: زبان اشاره می‌تواند زمینه ارتباط و تعامل میان افراد ناشنوا را در فراتر از مرزهای جغرافیایی و زبانی فراهم کند و توجه به این ظرفیت باید در برنامه‌های آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

سید فواد حسینی افزود: دانش‌آموزان مدارس استثنایی از استعدادها و توانمندی‌های ویژه‌ای برخوردارند که شناسایی و پرورش آنها می‌تواند مسیر رشد فردی و اجتماعی آنان را هموار کند.

وی با بیان اینکه محدودیت حسی یا جسمی نباید مانع شکوفایی استعدادها شود، گفت: وظیفه آموزش و پرورش فراهم کردن امکانات و شرایط مناسب برای یادگیری و تقویت مهارت‌های دانش‌آموزان است و خود دانش‌آموزان نیز باید با تلاش و پشتکار، ظرفیت‌های فردی خود را توسعه دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان بر ضرورت شناسایی توانمندی‌های فردی دانش‌آموزان تأکید کرد و ادامه داد: هر دانش‌آموز باید استعداد و نقطه قوت خود را شناسایی کرده و برای تقویت آن برنامه‌ریزی کند تا بتواند در آینده نقش مؤثری در جامعه داشته باشد.

حسینی همچنین نقش خانواده‌ها را در فرآیند توانمندسازی دانش‌آموزان مهم دانست و خاطرنشان کرد: همراهی خانواده‌ها در کنار حمایت‌های آموزش و پرورش می‌تواند به ایجاد فرصت‌های بهتر برای رشد، مهارت‌آموزی و حضور فعال این دانش‌آموزان در جامعه منجر شود.

آئین گرامیداشت روز جهانی ناشنوایان با حضور مسئولان آموزش و پرورش و جمعی از دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان در آموزشگاه استثنایی توکل ناحیه یک سنندج برگزار شد.