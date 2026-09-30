به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با حضور مسئولان کشوری و استانی، مدیران فرهنگی و جمعی از فعالان حوزه تبلیغ و فرهنگ در گرگان برگزار شد.
در این مراسم از خدمات و تلاشهای حجتالاسلام عباسعلی گرزین مدیرکل پیشین تبلیغات اسلامی گلستان قدردانی و حجتالاسلام رضا دیلمی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان معرفی شد.
حجتالاسلام دیلمی در این مراسم بر ضرورت توجه به ظرفیتهای مردمی، تقویت فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی و استفاده از توان مجموعههای دینی و فرهنگی استان تأکید کرد.
وی همچنین بهرهگیری از ظرفیت روحانیون، مبلغان، هیئتهای مذهبی و مجموعههای مردمی را از محورهای مهم فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی دانست و بر تقویت تعامل و همافزایی میان مجموعههای فرهنگی استان تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، مسئولان حاضر نیز بر اهمیت نقش سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه فرهنگی و اجتماعی و ضرورت برنامهریزی برای پاسخگویی به مسائل فرهنگی جامعه تأکید کردند.
در پایان این آیین، حکم انتصاب حجتالاسلام رضا دیلمی به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ابلاغ و از مدیرکل پیشین این ادارهکل تقدیر شد.
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