به گزارش خبرنگار مهر، آیین تودیع و معارفه مدیرکل تبلیغات اسلامی استان گلستان با حضور مسئولان کشوری و استانی، مدیران فرهنگی و جمعی از فعالان حوزه تبلیغ و فرهنگ در گرگان برگزار شد.

در این مراسم از خدمات و تلاش‌های حجت‌الاسلام عباسعلی گرزین مدیرکل پیشین تبلیغات اسلامی گلستان قدردانی و حجت‌الاسلام رضا دیلمی به عنوان مدیرکل جدید تبلیغات اسلامی استان معرفی شد.

حجت‌الاسلام دیلمی در این مراسم بر ضرورت توجه به ظرفیت‌های مردمی، تقویت فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی و استفاده از توان مجموعه‌های دینی و فرهنگی استان تأکید کرد.

وی همچنین بهره‌گیری از ظرفیت روحانیون، مبلغان، هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های مردمی را از محورهای مهم فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی دانست و بر تقویت تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه‌های فرهنگی استان تأکید کرد.

در ادامه این مراسم، مسئولان حاضر نیز بر اهمیت نقش سازمان تبلیغات اسلامی در عرصه فرهنگی و اجتماعی و ضرورت برنامه‌ریزی برای پاسخگویی به مسائل فرهنگی جامعه تأکید کردند.

در پایان این آیین، حکم انتصاب حجت‌الاسلام رضا دیلمی به عنوان مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان ابلاغ و از مدیرکل پیشین این اداره‌کل تقدیر شد.