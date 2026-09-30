به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهاالدین آقاحسینی با حکم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، به عنوان امام جمعه جدید بویینزهرا منصوب شد.
آقاحسینی پیش از این مسئولیت امامت جمعه محمدیه را بر عهده داشت و سابقه امامت جمعه سگزآباد را نیز در کارنامه خود دارد.
با این تغییر، حجتالاسلام اسدالله رضوانی پس از حدود هشت سال حضور در جایگاه امام جمعه بویینزهرا، از این مسئولیت جابهجا خواهد شد و بر اساس برنامهریزی انجامشده، به عنوان امام جمعه جدید الوند معرفی میشود.
حجتالاسلام رضوانی از شهریور سال ۱۳۹۷ عهدهدار امامت جمعه بویینزهرا بود.
جزئیات مراسم معارفه امام جمعه جدید بویینزهرا و معرفی حجتالاسلام رضوانی به عنوان امام جمعه الوند متعاقباً اعلام خواهد شد.
نظر شما