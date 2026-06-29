به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی ادارهکل دامپزشکی آذربایجان شرقی با دستگاههای متولی حوزه تولیدات دامی، اتحادیه زنبورداران و مرکز تحقیقات کشاورزی استان با هدف بررسی راهکارهای ارتقای ایمنی عسل، پایش بیماریهای زنبورعسل و تقویت همکاریهای بینبخشی روز دوشنبه برگزار شد.
در این نشست که با حضور مدیرکل دامپزشکی استان و نمایندگان سازمان جهاد کشاورزی و مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی برگزار شد، آخرین وضعیت بهداشتی زنبورستانهای استان تشریح و گزارشی از اجرای طرح پایش فعال کنه «تروپیلاپس» و برنامههای مراقبت غیرفعال بیماریهای زنبورعسل ارائه شد.
مهدی حامی، مدیرکل دامپزشکی آذربایجان شرقی در این جلسه با تأکید بر نقش کلیدی صنعت زنبورداری در اقتصاد و امنیت غذایی استان اظهار کرد: حفظ سلامت جمعیت زنبورعسل و پیشگیری از بروز بیماریها، مستلزم همکاری و همافزایی مستمر میان دستگاههای اجرایی، مراکز علمی و تشکلهای تخصصی است.
وی افزود: آموزش بهرهبرداران، اطلاعرسانی بهموقع و تقویت نظام مراقبت و پایش بیماریها از اصلیترین راهکارهای صیانت از این صنعت و افزایش بهرهوری زنبورستانها به شمار میرود.
مدیرکل دامپزشکی استان با استقبال از برگزاری دورههای آموزشی و بازآموزی برای زنبورداران، تصریح کرد: این ادارهکل آمادگی دارد با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و تخصصی موجود، زمینه تولید پایدار و توسعه هرچه بیشتر صنعت زنبورداری استان را فراهم کند.
در پایان این نشست، بر ضرورت اجرایی کردن چند محور کلیدی شامل برگزاری دورههای آموزشی و ترویجی با مشارکت دستگاههای مرتبط، گزارش فوری تلفات غیرمعمول و موارد مشکوک به بیماریها از سوی زنبورداران، تشدید نظارت بر مصرف داروهای غیرمجاز و همچنین معرفی نژادهای مقاوم زنبورعسل متناسب با شرایط اقلیمی آذربایجان شرقی تأکید شد.
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