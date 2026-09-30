مهدی خطیبی مدیر عامل گروه صنعتی هپکو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی غلامحسین محمدی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی، خطیبی مدیر عامل گروه صنعتی تولید تجهیزات سنگین، هپکو شد.

از سوابق وی می توان به عضو هیئت مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو، مشاور اقتصادی وزیر ورزش و جوانان، مشاور عالی رئیس هیئت عامل ایدرو، مشاور عالی مدیرعامل فولاد شرق، عضو هیئت مدیره شرکت توسعه اماکن ورزشی ، موسس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ ایران خودرو، موسس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ شهر، موسس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت لیزینگ ایرانیان، موسس و عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو، رئیس گروه برنامه ریزی گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس هیئت مدیره شرکت صنایع الکترونیک گلرنگ، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل صنایع خودرو سازی اَورین (نمایندگی انحصاری MAN در ایران)، مشاور عالی سازمان توانمندسازی نیرو های مسلح، موسس و رئیس هیئت مدیره پخش سفیر (وزارت دفاع) اشاره کرد.