به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای ملی فوتبال ایران و روسیه شامگاه سهشنبه ۷ مهر در دیداری تدارکاتی به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود روسیه به پایان رسید تا امیر قلعهنویی و شاگردانش در دو بازی تدارکاتی اخیر مقابل ازبکستان و روسیه ۵ گل دریافت کرده باشند.
هر دو گل روسها را الکساندر گلووین هافبک موناکو به ثمر رساند.
ویاچسلاو کولوسکوف رئیس افتخاری اتحادیه فوتبال روسیه (RFS)، در گفتگو با «متاریتینگس» درباره عملکرد تیم ملی روسیه در دیدار دوستانه برابر ایران صحبت کرد.
کولوسکوف درباره این مسابقه گفت: در نیمه دوم بازی متعادل بود، بهخصوص در دقایق ابتدایی. پس از انجام تعویضها، تیم ملی روسیه با اطمینان بیشتری بازی کرد و همین موضوع به کسب یک پیروزی قاطع کمک کرد.
او درباره گلووین نیز اظهار داشت: گلووین مثل همیشه در این مسابقه هم عملکرد برجستهای داشت. او از هوش فوتبالی خوبی برخوردار و حرکاتش مناسب است و تصمیمهای منطقی میگیرد. او یک رهبر واقعی و یک کاپیتان واقعی است و همین عامل باعث پیروزی مقابل ایران شد.
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