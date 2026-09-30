تیم ملی فوتبال ایران مقابل روسیه چیزی برای ارائه نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های ملی فوتبال ایران و روسیه شامگاه سه‌شنبه ۷ مهر در شهر کازان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه ۲ بر صفر به سود شاگردان والری کارپین خاتمه یافت تا تیم ملی کشورمان هر دو دیدار تدارکاتی در فیفادی مهرماه مقابل ازبکستان و روسیه را با شکست پشت سر گذاشته باشد.

سرگئی تاشویف سرمربی پیشین تیم فوتبال ینیسی و کارشناس فوتبال روسیه درباره پیروزی ۲ بر صفر این تیم مقابل ایران اظهار داشت: ما تیمی جوان و توانمند داریم که از نظر جنگندگی آمادگی خوبی دارد. بازیکنانی داریم که در موناکو و گالاتاسرای بازی می‌کنند و همچنین بازیکنان مطرحی از تیم‌های بزرگ روسیه مانند ایوان اوبلیاکوف و ماکسیم گلوشنکوف در اختیار داریم. این بازیکنان در هر صورت آینده تیم ملی هستند.

با این حال، ایران تیمی است که در جام جهانی حضور دارد، اما مقابل روسیه چیز خاصی نشان نداد.

او ادامه داد: البته مشخص است که تیم ملی روسیه به انجام بازی‌های رسمی نیاز دارد. در لحظات انتقالی بازی، خیلی آرام عمل می‌کردیم. در نیمه نخست بارها پیش آمد که ایرانی‌ها با یک بلوک دفاعی پایین بازی می‌کردند و فضا برای پیشروی و انتقال توپ وجود داشت، اما ما توپ را در مرکز زمین نگه می‌داشتیم و حرکت رو به جلو انجام نمی‌دادیم.

او در پایان گفت: اگر مقابل حریفان قدرتمندتری بازی می‌کردیم، وقتی فرصت پیشروی با توپ وجود داشته باشد، طبیعتاً باید از آن استفاده کنید. اما در این مسابقه می‌دانستیم که بازی دوستانه است، مالکیت توپ زیادی داشتیم و عجله نمی‌کردیم. بنابراین، چیزی که به‌وضوح کمبودش احساس می‌شود، فشار و شدت رقابت در بازی‌های رسمی است.