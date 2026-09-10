اسدی: نقاط پرخطر سیلابی مرکزی شناسایی و ابلاغ شد

حسین اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با شناسایی نقاط حادثهخیز و پیشبینی تمهیدات لازم، ظرفیتهای موجود برای مواجهه با بارشهای شدید و روانآبهای احتمالی در استان مرکزی بهطور کامل بررسی و آمادهسازی شده است.
وی افزود: با توجه به احتمال وقوع بارشهای قابل توجه و فعال شدن سامانههای بارشی در فصل پیشرو، تمهیدات لازم برای مدیریت سیلابهای احتمالی در استان مرکزی از پیش در دستور کار قرار گرفته است.
اسدی تصریح کرد: پدیده النینو یکی از الگوهای اقلیمی کلان است که میتواند بر الگوهای بارش و دمای مناطق مختلف جهان اثرگذار باشد و معمولاً در چرخههای چندساله رخ میدهد.
وی ادامه داد: بر اساس پیشبینیهای هواشناسی، احتمال تأثیر این شرایط بر وضعیت بارش کشور در پاییز مطرح شده و امیدواریم استان مرکزی نیز از بارشهای مناسب برخوردار شود هر چند در کنار بهرهمندیاز بارشها، آمادگی برای مدیریت روانآبها و سیلابهای احتمالی نیز ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای مرکزی تاکید کرد: نقاط حادثهخیز این استان شناسایی و به دستگاههای مرتبط ابلاغ شده است و در جلسه آتی مدیریت بحران با حضور استاندار، وظایف دستگاهها برای مقابله با سیلابهای احتمالی تعیین و هماهنگ خواهد شد.
وی افزود: سدهای استان مرکزی آمادگی لازم برای کنترل و تنظیم روانآبهای ناشی از بارشهای شدید را دارند و مدیریت ایمن مخازن متناسب با شرایط بارش انجام خواهد شد.
اسدی بیان کرد: هدف، بهرهگیری حداکثری از بارشهای احتمالی برای تقویت منابع آب و کاهش خطرات سیلاب برای مردم، تأسیسات و زیرساختهای استان با رویکرد پیشگیرانه است.
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