به گزارش خبرنگار مهر، آرش زره‌تن لهونی عصر چهارشنبه در جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن کردستان که به صورت ویدئوکنفرانس با رئیس مرکز آمار ایران و اعضای این ستاد در کردستان برگزار شد، اظهار کرد: اطلاعات حاصل از سرشماری نقش مهمی در برنامه‌ریزی دستگاه‌های اجرایی و تعیین مسیر توسعه استان دارد و به همین دلیل باید با دقت و کیفیت مناسب جمع‌آوری شود.

وی افزود: همه دستگاه‌های اجرایی استان بر ضرورت همکاری در اجرای سرشماری تأکید دارند و لازم است هر مجموعه با استفاده از ظرفیت‌های موجود، در روند اجرای این طرح ملی مشارکت کند.

استاندار کردستان ادامه داد: بخش قابل توجهی از برنامه‌ریزی‌های استان بر اساس داده‌های آماری انجام می‌شود و هر اندازه این اطلاعات دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، امکان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی هدفمند نیز افزایش پیدا می‌کند.

لهونی با بیان اینکه سرشماری تنها مورد استفاده دستگاه‌های استانی نیست، عنوان کرد: داده‌های به‌دست‌آمده از استان‌های مختلف، مبنای بخشی از برنامه‌ریزی‌های کلان کشور قرار می‌گیرد و بنابراین اجرای باکیفیت این طرح در سراسر کشور اهمیت دارد.

وی خاطرنشان کرد: در کردستان تلاش می‌کنیم با بسیج امکانات و ظرفیت‌های دستگاه‌های اجرایی، مراحل مختلف سرشماری با دقت لازم انجام شود و اطلاعاتی قابل اعتماد برای برنامه‌ریزی‌های آینده در اختیار مسئولان قرار گیرد.

استاندار کردستان همچنین بر استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مسئولان مرتبط با سرشماری تأکید کرد و گفت: در صورت وجود هرگونه مشکل یا مانع در روند اجرای طرح، موضوعات باید به سرعت پیگیری و برای رفع آنها اقدام شود.

جلسه ستاد سرشماری نفوس و مسکن کردستان با حضور مسئولان استانی و رئیس مرکز آمار ایران به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد و در جریان آن آخرین روند اجرای برنامه‌های مرتبط با سرشماری مورد بررسی قرار گرفت.