افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی و مسکن محرومان در تنکابن

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه عرضه مستقیم محصولات تولیدکنندگان مشاغل خانگی با حضور مسئولان در تنکابن برپا شد.
سرهنگ رضا سلیماننژاد، مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران عصر چهارشنبه در سفر به شهرستان تنکابن از نمایشگاه عرضه مستقیم کالاهای تولیدی و محصولات مشاغل خانگی بازدید کرد و با اشاره به نقش نمایشگاههای عرضه مستقیم در حمایت از تولیدکنندگان اظهار کرد: برگزاری چنین نمایشگاههایی فرصت مناسبی برای تولیدکنندگان فراهم میکند تا محصولات خود را بدون واسطه و با قیمت مناسب در اختیار مصرفکنندگان قرار دهند.
وی افزود: حذف واسطهها از چرخه عرضه و تقاضا علاوه بر کمک به تولیدکنندگان، موجب دسترسی آسانتر مردم به کالاهای باکیفیت و حمایت از تولید داخلی میشود.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران همچنین با اشاره به برنامههای حمایتی این سازمان برای ایجاد و توسعه مشاغل خانگی و کسبوکارهای خرد گفت: برای افرادی که قصد آغاز فعالیت اقتصادی دارند، تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده است که سقف آن در سال جاری ۲۰۰ میلیون تومان تعیین شده است.
وی ادامه داد: این تسهیلات ممکن است برای راهاندازی یک شغل کامل کافی نباشد، اما میتواند بهعنوان سرمایه اولیه، زمینه آغاز فعالیت و حرکت کسبوکارهای نوپا را فراهم کند.
سلیماننژاد در ادامه این سفر با حضور در آیین افتتاح یک واحد مسکونی ویژه محرومان، این واحد را از جمله پروژههای حمایتی بسیج سازندگی برای تأمین سرپناه خانوادههای نیازمند عنوان کرد.
وی با تأکید بر استمرار اقدامات حمایتی در حوزه محرومیتزدایی اظهار کرد: تأمین مسکن برای خانوادههای کمبرخوردار یکی از عرصههای مهم خدمترسانی است و تلاش میشود با مشارکت مردم و ظرفیت گروههای جهادی، روند اجرای چنین طرحهایی ادامه پیدا کند.
مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا مازندران در پایان با اشاره به ظرفیتهای موجود برای رونق تولید و اشتغال گفت: حمایت از تولیدکنندگان و همراهی مردم میتواند زمینه تقویت فعالیتهای اقتصادی و بهبود معیشت خانوارها را فراهم کند.
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