حمایت از کارآفرینان راهبرد بسیج تعاون برای ثبات اقتصادی مرکزی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام سیدمحسن حسینی دیباجی در دیدار با مسئول و کارکنان بنیاد تعاون بسیج استان مرکزی، خدمت صادقانه و خالصانه را فلسفه وجودی بسیج دانست و گفت: در شرایط حساس اقتصادی کنونی، استفاده بهینه از سرمایهها و توانمندیهای داخلی یک تکلیف است و نهادهای اقتصادی بسیج باید پیشران این حرکت امیدآفرین باشند.
وی با اشاره به اینکه اقدامات بنیاد تعاون باید به افزایش رضایتمندی عمومی منجر شود، افزود: مدیریت جهادی یعنی اینکه بنیاد تعاون بسیج با رویکردی مسئلهمحور، گرههای موجود در مسیر تولید و اشتغال را شناسایی کرده و با حمایت از جوانان مستعد و متدین در عرصه کارآفرینی، از توانمندیهای بومی برای تقویت ثبات معیشتی بهرهمند شود.
مسئول نمایندگی ولیفقیه در سپاه روحالله استان مرکزی بر ضرورت تکریم منزلت بسیجیان و مردم تأکید کرد و گفت: خدمترسانی باید بهگونهای باشد که علاوه بر حل مشکلات معیشتی، امید و اعتماد عمومی را در جامعه ارتقا بخشد.
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