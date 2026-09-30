ماهیگیری در سد لتیان بدون مجوز محیط زیست ممنوع است

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی، در جمع خبرنگاران، با اشاره به ممنوعیت صید و شکار غیرمجاز در مناطق تحت مدیریت محیط زیست اظهار کرد: ماهیگیری در سد لتیان بدون کسب مجوزهای قانونی از سازمان حفاظت محیط زیست ممنوع است و با هرگونه تخلف در این زمینه، برخورد قضایی خواهد شد.

وی با اشاره به انتشار برخی اخبار نادرست در فضای مجازی درباره آزاد بودن ماهیگیری در سد لتیان افزود: برخی افراد با هدف جذب دنبال‌کننده اقدام به انتشار اطلاعات نادرست می‌کنند که این موضوع نیز می‌تواند پیگرد قانونی داشته باشد و تبلیغ صید غیرمجاز نیز تخلف محسوب می‌شود.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک یا تخلفات مربوط به شکار و صید غیرمجاز، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات اطلاع دهند.

کرمی شماره ۲۶۵۰۷۲۳۳ را برای گزارش تخلفات اعلام کرد و بر ضرورت همکاری شهروندان در حفاظت از محیط زیست و پیشگیری از صید و شکار غیرمجاز تأکید کرد.