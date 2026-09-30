به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد عسکری عصر چهارشنبه در بازدید از نخلستان‌های شهرستان دشتستان اظهار کرد: استان بوشهر و به‌ویژه شهرستان دشتستان از ظرفیت‌های مهم کشور در حوزه کشاورزی برخوردار هستند و تولید نخل و خرما یکی از ظرفیت‌های شاخص این منطقه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نقش کشاورزی در اقتصاد و معیشت مردم دشتستان افزود: استمرار و توسعه فعالیت‌های کشاورزی در این منطقه نیازمند توجه جدی به زیرساخت‌ها، به‌ویژه تأمین آب است و باید برای رفع این نیاز اساسی اقدامات مؤثرتری انجام شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه طرح‌های مهمی در حوزه تأمین آب دشتستان در دست اجرا است، ادامه داد: پروژه‌هایی مانند سد دالکی از طرح‌های مهم و اثرگذار برای آینده کشاورزی این شهرستان هستند و تکمیل آنها می‌تواند نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی داشته باشد.

ضرورت تسریع در تکمیل طرح‌های آب و کشاورزی

عسکری بر لزوم تسریع در اجرای پروژه‌های حوزه آب و کشاورزی دشتستان تأکید کرد و گفت: با توجه به اهمیت این طرح‌ها برای مردم و بخش تولید، نباید اجازه داد پروژه‌ها به دلیل مشکلات مالی با کندی پیش بروند.

وی تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های حوزه آب را ضروری دانست و افزود: باید سازوکارهای لازم برای تأمین مالی طرح‌های مهم این شهرستان فراهم شود تا پروژه‌ها در زمان مناسب به نتیجه برسند و مردم بتوانند از آثار آن بهره‌مند شوند.

عسکری خاطرنشان کرد: مجلس و دولت در کنار مجموعه‌های اجرایی استان و شهرستان برای رفع موانع و تسریع در اجرای پروژه‌های آب و کشاورزی همکاری و حمایت لازم را خواهند داشت.

وی با اشاره به ظرفیت بالای نخلستان‌های دشتستان تصریح کرد: حمایت از کشاورزان و تقویت زیرساخت‌های تولید باید به‌صورت همزمان دنبال شود و تأمین آب، تکمیل طرح‌های زیرساختی و رفع موانع تولید می‌تواند زمینه حفظ و توسعه ظرفیت‌های کشاورزی این شهرستان را فراهم کند.