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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۴

سخنرانی پوتین در نخستین نشست دوره نهم دوما

سخنرانی پوتین در نخستین نشست دوره نهم دوما

پوتین با حضور در نخستین نشست دوره نهم دوما، پیوستن مجدد مناطق جدید به کشورش را نمادی از مبارزه عادلانه مردم روسیه برای آزادی توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ولادیمیر پوتین، رئیس‌ جمهور روسیه امروز چهارشنبه با حضور در نخستین نشست دوره نهم دوما، روز پیوستن مجدد مناطق جدید به روسیه را به شهروندان این کشور تبریک گفت و این روز را نمادی از مبارزه عادلانه مردم روسیه و ساکنان دونباس و نووروسیا برای آزادی توصیف کرد.

رئیس جمهور روسیه در این خصوص گفت: ساکنان مناطق جدید، در شرایطی بسیار دشوار در همه‌ پرسی انجام شده برای الحاق مجدد به خاک روسیه شرکت کردند؛ همه‌ پرسی‌ که کاملاً مطابق با حقوق بین‌ الملل برگزار شد.

ولادیمیر پوتین همچنین پیروزی نمایندگان دوما در انتخابات دوره جدید این مجلس را تبریک گفت.

کد مطلب 6963887

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