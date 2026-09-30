به گزارش خبرنگار مهر، فریبا سادات بنی هاشمی عصر چهارشنبه در نشست بررسی روند اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۴۰۵ در کردستان اظهار کرد: نظام آماری کشور در سال‌های اخیر به سمت تغییر رویکرد و استفاده بیشتر از داده‌های ثبتی و اداری حرکت کرده است.

وی افزود: در گذشته هر دستگاه به صورت جداگانه اطلاعات مورد نیاز خود را تولید و نگهداری می‌کرد، اما امروز تلاش می‌شود این داده‌ها در یک نظام منسجم و قابل ارتباط با یکدیگر قرار گیرند تا امکان تولید اطلاعات دقیق‌تر و به‌روزتر فراهم شود.

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران با تأکید بر اهمیت کیفیت داده‌های اداری گفت: کیفیت آمارهای تولیدشده ارتباط مستقیمی با کیفیت اطلاعاتی دارد که دستگاه‌های اجرایی در فرآیندهای روزمره خود ثبت می‌کنند.

بنی هاشمی ادامه داد: دستگاه‌ها باید خود را به عنوان پاسداران داده بدانند و در زمان ثبت اطلاعات، دقت لازم را داشته باشند؛ چراکه همین داده‌ها در مراحل بعدی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: به عنوان نمونه، ثبت دقیق نشانی محل سکونت دانش‌آموزان در سامانه‌های آموزش و پرورش می‌تواند در شناخت بهتر پراکنش جمعیت و برنامه‌ریزی‌های مرتبط با آن مورد استفاده قرار گیرد.

ضرورت هماهنگی سامانه‌های اطلاعاتی

وی بر ضرورت استفاده از تعاریف و استانداردهای مشترک در سامانه‌های دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: زمانی که دستگاه‌ها اطلاعات خود را بر اساس تعاریف و استانداردهای واحد ثبت کنند، امکان ارتباط میان سامانه‌ها و استفاده مشترک از داده‌ها افزایش می‌یابد.

معاون طرح‌های آماری و آمارهای ثبتی مرکز آمار ایران افزود: سرمایه‌گذاری در حوزه آمار و داده، هزینه‌های تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی را کاهش می‌دهد و دسترسی به اطلاعات دقیق در سطح منطقه‌ای و محلی می‌تواند به تخصیص هدفمندتر منابع و جلوگیری از هدررفت آنها کمک کند.

بنی هاشمی همچنین با اشاره به ظرفیت‌های کردستان در حوزه اطلاعات مکانی اظهار کرد: زیرساخت‌های مرتبط با داده‌های مکانی در استان از وضعیت مناسبی برخوردار است و این ظرفیت می‌تواند در فرآیند تولید و استفاده از آمارهای دقیق‌تر مورد بهره‌برداری قرار گیرد.