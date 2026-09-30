به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سالمی عصر چهارشنبه در جلسه مشترک ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن و شورای برنامهریزی و توسعه کردستان اظهار کرد: سرشماری سال ۱۴۰۵ با سرشماریهای گذشته تفاوت اساسی دارد و میتواند نقطه آغاز استقرار کامل نظام آماری ثبتیمبنا در کشور باشد.
وی افزود: در شیوه سنتی، اطلاعات جمعیتی در مقاطع مشخص و عمدتاً با مراجعه به خانوارها جمعآوری میشد، اما تغییرات اجتماعی، کاهش امکان دسترسی مستقیم به خانوارها و افزایش حجم دادههایی که در فرآیندهای روزمره دستگاههای اجرایی تولید میشود، ضرورت حرکت به سمت استفاده از دادههای ثبتی را افزایش داده است.
سرشماری ۱۴۰۵ ترکیبی و مبتنی بر دادههای ثبتی
معاون آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان ادامه داد: هدف نهایی، استقرار نظامی است که اطلاعات جمعیتی و ویژگیهای مرتبط با آن به صورت مستمر و در فاصلههای زمانی کوتاهتر بهروزرسانی شود و برنامهریزان برای دریافت اطلاعات مورد نیاز، منتظر اجرای سرشماریهای ۱۰ ساله نمانند.
سالمی با بیان اینکه در سرشماری ۱۴۰۵ از روش ترکیبی استفاده میشود، گفت: دادههای ثبتی دستگاههای اجرایی ستون اصلی این طرح است و در کنار آن از سرشماری اینترنتی و عملیات میدانی نمونهای برای پوشش خلأهای اطلاعاتی استفاده خواهد شد.
وی اضافه کرد: مرحله اینترنتی سرشماری از ۲۵ مهر آغاز میشود و برای افرادی که اطلاعات آنها در پایگاههای موجود بهروز یا کامل نیست، امکان تکمیل اطلاعات از طریق لینک ارسالی فراهم خواهد شد عملیات میدانی نیز از اول آبان آغاز میشود و برای تکمیل اطلاعات و پوشش شکافهای موجود انجام خواهد گرفت.
کاهش هزینه و افزایش سرعت تولید آمار
سالمی یکی از اهداف اصلی گذار به نظام ثبتیمبنا را کاهش هزینه و زمان تولید آمارهای رسمی عنوان کرد و گفت: در این روش، بار پاسخگویی خانوارها کاهش مییابد و اطلاعاتی که دستگاههای اجرایی در جریان فعالیتهای روزمره تولید میکنند، پس از استانداردسازی و رفع خلأها میتواند در تولید آمار مورد استفاده قرار گیرد.
وی افزود: در سرشماری سنتی، تصویری از وضعیت جامعه در یک مقطع زمانی به دست میآید، اما نظام ثبتیمبنا امکان تولید اطلاعاتی شبیه یک جریان مستمر را فراهم میکند و میتواند اطلاعات مورد نیاز نظام برنامهریزی را در فاصلههای زمانی کوتاهتر در اختیار قرار دهد.
آمادهسازی زیرساختهای مکانی در کردستان
معاون آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به اقدامات انجامشده در استان اظهار کرد: تهیه و بهروزرسانی نقشههای پارسل استاندارد برای ۳۳ شهر استان و ۱۷۵ آبادی، از جمله اقدامات انجامشده برای ایجاد زیرساختهای لازم در مسیر اجرای سرشماری ثبتیمبنا بوده است.
سالمی افزود: عملیات حوزهبندی آماری نیز از ۱۵ مرداد آغاز و تا ۳۱ مرداد برنامهریزی شده بود که در استان تا ۱۵ مرداد به پایان رسید و در مجموع یکهزار و ۴۲۴ حوزه آماری شامل ۹۹۴ حوزه شهری و ۴۳۰ حوزه روستایی تعیین شد.
وی ادامه داد: عملیات ژئوکد و اتصال کدهای پستی به بلوکهای آماری نیز که از اول شهریور آغاز شده بود، در کردستان در ۲۱ شهریور به پایان رسید.
سالمی گفت: ژئوکد کردن اطلاعات این امکان را فراهم میکند که اطلاعات افراد و خانوارها بر اساس کد ملی و موقعیت مکانی به یکدیگر متصل شوند و در ادامه، تغییرات جمعیتی با بهروزرسانی اطلاعات ثبتی، به شکل مستمر در نظام آماری قابل رصد باشد.
تأکید بر همکاری دستگاههای اجرایی
معاون آمار سازمان مدیریت و برنامهریزی کردستان با اشاره به نقش دستگاههای اجرایی در موفقیت سرشماری ۱۴۰۵ گفت: همکاری فرمانداران، دهیاران، بهورزان، دستگاههای نظامی و انتظامی و رسانهها در اجرای مراحل مختلف سرشماری ضروری است.
وی خواستار تأمین امکانات اداری و رایانهای، خودرو و راننده، فضاهای آموزشی و پشتیبانی تبلیغاتی در شهرستانها شد و افزود: اطلاعرسانی مناسب و همراهی دهیاران و بهورزان میتواند در افزایش مشارکت مردم در مرحله اینترنتی سرشماری، بهویژه در مناطق روستایی، نقش مؤثری داشته باشد.
سالمی یادآور شد: در سرشماری سال ۱۳۹۵ با کمک دهیاران و بهورزان، ۶۷ درصد روستاهای استان در مرحله اینترنتی پوشش داده شدند و همین تجربه میتواند در اجرای مرحله اینترنتی سرشماری ۱۴۰۵ نیز مورد استفاده قرار گیرد.
وی همچنین بر ضرورت همکاری نیروی انتظامی برای تأمین امنیت عوامل اجرایی، همراهی صدا و سیما در اطلاعرسانی و تولید محتوای رسانهای و استفاده از ظرفیت رسانههای استان برای آگاهیبخشی عمومی درباره اهداف و مراحل اجرای سرشماری تأکید کرد.
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