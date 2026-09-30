حریق منزل در تهرانپارس شرقی ۲ کشته و ۳ مصدوم برجا گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی اورژانس استان تهران اعلام کرد: حوالی ساعت ۱۲:۵۱ امروز چهارشنبه، گزارش وقوع حریق یک منزل مسکونی در محدوده تهرانپارس شرقی، میدان رهبر، به مرکز ارتباطات ۱۱۵ اورژانس استان تهران اعلام شد.

بلافاصله پس از اعلام این حادثه، چهار دستگاه آمبولانس و یک دستگاه موتورلانس به محل اعزام شدند و کارشناسان اورژانس اقدامات اولیه را برای مصدومان انجام دادند.

بر اساس این گزارش، در این حادثه ۲ نفر جان خود را از دست دادند و ۳ نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شدند.