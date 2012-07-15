شرکت توزیع نیروی برق کردستان ساعات خاموشی در سنندج را اعلام کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: "به علت انجام پاره ای تعمیرات بر روی شبکه توزیع برق سطح شهرستان سنندج، از تاریخ یکشنبه مورخ 25/04/91 تا سه شنبه 27/04/91 برق برخی از مناطق شهر طبق برنامه زمانبندی شده قطع می باشد."

بر اساس این اطلاعیه: "در روز یکشنبه 25/4/91 از ساعت شش تا هشت صبح خیابان نمکی حد فاصل سه راه نمکی تا میدان مادر و خیابان فردوسی حد فاصل پل ملاویسی تا میدان انقلابو بلوار کردستان (منطقه کوی رزان)، از ساعت هفت و 30 دقیقه تا 9 صبح شهرک مبارک آباد و از ساعت 9 تا 11 صبح میدان نبوت حد فاصل پارک لاله تا چهار راه عباس آبادو محور سنندج - مریوان حد فاصل سه راه تودارملا تا روستای شویشه محور کلاترزانبرق قطع می باشد."

همچنین در این اطلاعیه آمده است: "در همین روز از ساعت 14 تا 16 برق خیابان امام (ره) حد فاصل سه راه پاساژ حبیبی تا میدان انقلاب، محلات یمین لشکر و پیر عمر و همچنین خیابان انقلاب حد فاصل چهار راه انقلاب تا مسجد سرهنگ و بلوار بعثت حد فاصل چهار راه انقلاب تا میدان مادر قطع می باشد."

در ادامه آمده است: "در روز سه شنبه 27/4/91 نیز از ساعت شش تا هشت صبح قطعی برق در خیابان خضر زنده- خیابان سلیمان خاطر- خیابان اردلان- محدوده راهنمایی و رانندگی و انتهای خیابان کشاورز مشاهده می شود."

در پایان این اطلاعیه از شهروندان سنندجی خواسته شده است که موارد و مسائل ایمنی را در این بخش رعایت کنند.