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۲۵ تیر ۱۳۹۱، ۱۲:۱۸

به علت انجام تعمیرات؛

شرکت توزیع نیروی برق کردستان ساعات خاموشی در سنندج را اعلام کرد

شرکت توزیع نیروی برق کردستان ساعات خاموشی در سنندج را اعلام کرد

سنندج - خبرگزاری مهر: شرکت توزیع نیروی برق استان کردستان طی اطلاعیه ای ساعات خاموشی برق را در مناطق مختلف شهرستان سنندج طی چند روز آینده اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این اطلاعیه آمده است: "به علت انجام پاره ای تعمیرات بر روی شبکه توزیع برق سطح شهرستان سنندج، از تاریخ یکشنبه مورخ 25/04/91 تا سه شنبه 27/04/91 برق برخی از مناطق شهر طبق برنامه زمانبندی شده قطع می باشد."

بر اساس این اطلاعیه: "در روز یکشنبه 25/4/91 از ساعت شش تا هشت صبح خیابان نمکی حد فاصل سه راه نمکی تا میدان مادر و خیابان فردوسی حد فاصل پل ملاویسی تا میدان انقلابو بلوار کردستان (منطقه کوی رزان)، از ساعت هفت و 30 دقیقه تا 9 صبح شهرک مبارک آباد و از ساعت 9 تا 11 صبح میدان نبوت حد فاصل پارک لاله تا چهار راه عباس آبادو محور سنندج - مریوان حد فاصل سه راه تودارملا تا روستای شویشه محور کلاترزانبرق قطع می باشد."

همچنین در این اطلاعیه آمده است: "در همین روز از ساعت 14 تا 16 برق خیابان امام  (ره) حد فاصل سه راه پاساژ حبیبی تا میدان انقلاب، محلات یمین لشکر و پیر عمر و همچنین خیابان انقلاب حد فاصل چهار راه انقلاب تا مسجد سرهنگ و بلوار بعثت حد فاصل چهار راه انقلاب تا میدان مادر قطع می باشد."

در ادامه آمده است: "در روز سه شنبه 27/4/91 نیز از ساعت شش تا هشت صبح قطعی برق در خیابان خضر زنده- خیابان سلیمان خاطر- خیابان اردلان- محدوده راهنمایی و رانندگی و انتهای خیابان کشاورز مشاهده می شود."

در پایان این اطلاعیه از شهروندان سنندجی خواسته شده است که موارد و مسائل ایمنی را در این بخش رعایت کنند.

کد مطلب 1650079

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