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۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

خاموشی موقت برق در بخشی از دماوند برای اصلاح شبکه توزیع

خاموشی موقت برق در بخشی از دماوند برای اصلاح شبکه توزیع

دماوند- روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از اعمال خاموشی موقت در برخی مناطق شهرستان دماوند با هدف اصلاح و بهسازی شبکه توزیع و افزایش پایداری برق خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، ظهر جمعه با صدور اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی‌های موقت و برنامه‌ریزی‌شده در برخی مناطق شهرستان دماوند در روز شنبه ششم تیرماه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، این خاموشی‌ها در راستای اجرای «طرح سامان» و با هدف اصلاح، بهسازی و افزایش ضریب اطمینان شبکه توزیع برق انجام می‌شود تا پایداری شبکه و کیفیت خدمات‌رسانی در روزهای پیش رو ارتقا یابد.

طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، برق محدوده فیدر زیارت شامل مسیر ابتدای روستای وادان تا کیلان و همچنین روستاهای ساران تا کبودملک از ساعت ۱۲ تا ۱۴ قطع خواهد شد.

همچنین برق محدوده فیدر زان شامل انشعاب همراز، خیابان سی‌باغ، خیابان گلستان شرقی و سردخانه میلاد و فیدر کشاورزان شامل خیابان‌های بهارستان یک تا ۳۳، پاسداران، چمران، همت، هومند لومانیان، هومند کوهانیان و روستای زان از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با خاموشی موقت مواجه می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، برق محدوده فیدر آینه‌ورزان شامل خیابان بهار ۹، خیابان خلیج فارس، خیابان فرهنگ و کوی پزشکان و همچنین فیدر مرا از ابتدای بلوار شاهد تا جاده مرا، روستای مرا و مسیر منتهی به روستای زره‌در از ساعت ۱۶ تا ۱۸ قطع خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از مشترکان خواست با برنامه‌ریزی لازم و همکاری با عوامل اجرایی، زمینه اجرای این عملیات فنی را برای ارتقای پایداری شبکه برق فراهم کنند.

کد مطلب 6871867

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