خاموشی موقت برق در بخشی از دماوند برای اصلاح شبکه توزیع

به گزارش خبرنگار مهر، روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، ظهر جمعه با صدور اطلاعیه‌ای از اعمال خاموشی‌های موقت و برنامه‌ریزی‌شده در برخی مناطق شهرستان دماوند در روز شنبه ششم تیرماه خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، این خاموشی‌ها در راستای اجرای «طرح سامان» و با هدف اصلاح، بهسازی و افزایش ضریب اطمینان شبکه توزیع برق انجام می‌شود تا پایداری شبکه و کیفیت خدمات‌رسانی در روزهای پیش رو ارتقا یابد.

طبق جدول زمان‌بندی اعلام‌شده، برق محدوده فیدر زیارت شامل مسیر ابتدای روستای وادان تا کیلان و همچنین روستاهای ساران تا کبودملک از ساعت ۱۲ تا ۱۴ قطع خواهد شد.

همچنین برق محدوده فیدر زان شامل انشعاب همراز، خیابان سی‌باغ، خیابان گلستان شرقی و سردخانه میلاد و فیدر کشاورزان شامل خیابان‌های بهارستان یک تا ۳۳، پاسداران، چمران، همت، هومند لومانیان، هومند کوهانیان و روستای زان از ساعت ۱۴ تا ۱۶ با خاموشی موقت مواجه می‌شود.

بر اساس این اطلاعیه، برق محدوده فیدر آینه‌ورزان شامل خیابان بهار ۹، خیابان خلیج فارس، خیابان فرهنگ و کوی پزشکان و همچنین فیدر مرا از ابتدای بلوار شاهد تا جاده مرا، روستای مرا و مسیر منتهی به روستای زره‌در از ساعت ۱۶ تا ۱۸ قطع خواهد شد.

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از مشترکان خواست با برنامه‌ریزی لازم و همکاری با عوامل اجرایی، زمینه اجرای این عملیات فنی را برای ارتقای پایداری شبکه برق فراهم کنند.