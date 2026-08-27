رستمی: واحدهای فناور کرمان ۵۰ درصد رشد داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد رستمی، با اشاره به شناسایی و جذب ۱۱۰ واحد فناور جدید در شش ماه گذشته گفت: با این افزایش، تعداد واحدهای فناور طرف قرارداد با پارک حدود ۵۰ درصد رشد کرده و هم‌زمان شمار شرکت‌های دانش‌بنیان استان نیز از ۱۲۵ به ۱۴۵ شرکت رسیده است.

وی توسعه کمی و کیفی زیست‌بوم فناوری را یکی از محورهای اصلی فعالیت پارک عنوان کرد و افزود: در ۶ ماهه گذشته، ۵۰ واحد فناور مستعد دانش‌بنیان شدن شناسایی شده‌اند که پس از طی فرآیند ارزیابی می‌توانند به جمع شرکت‌های دانش‌بنیان استان اضافه شوند.

وی با اشاره به برنامه پارک برای تخصصی‌تر کردن خدمات فناورانه اظهار کرد: راه‌اندازی مراکز رشد تخصصی در دستور کار قرار گرفته و مرکز رشد تخصصی فاوا در حال راه‌اندازی است. همچنین ایجاد مراکز رشد تخصصی در حوزه خودرو در بم و معدن در زرند دنبال می‌شود تا ظرفیت‌های فناورانه هر منطقه متناسب با مزیت‌های اقتصادی آن توسعه پیدا کند.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان، توسعه زیرساخت‌های استقرار را مکمل رشد تعداد واحدهای فناور دانست و گفت: برای شرکت‌های دانش‌بنیان، ۲۰ هکتار زمین در بلوار صبا در نظر گرفته شده و طرح مشارکتی احداث برج فناوری نیز با ظرفیت ایجاد ۱۵ هزار مترمربع فضای استقرار واحدهای فناور در محل دانشکده فنی دانشگاه شهید باهنر کرمان پیگیری می‌شود.

رستمی، افزود: با همکاری دانشگاه پیام نور، فضای کار اشتراکی برای استقرار واحدهای دوره پیش‌رشد در نظر گرفته شده و هم‌زمان ظرفیت‌های دانشگاه ملی مهارت، دانشگاه آزاد و مرکز رشد کشاورزی نیز برای توسعه فضاهای تخصصی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

وی همچنین از توسعه پردیس فناوری در شهرک صنعتی سدید خبر داد و گفت: این پردیس با دریافت مجوزهای لازم به صورت مشترک با پارک استان می‌تواند به‌عنوان یک الگوی مشارکت بخش خصوصی در توسعه زیست‌بوم فناوری مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان در بخش دیگری از سخنان خود به چالش‌های زیرساختی و مالی این مجموعه اشاره کرد و اظهار داشت: پارک در سال گذشته دو بار با مسئله تخلیه محل استقرار مواجه شده و تعیین تکلیف ساختمان دائمی، یکی از نیازهای جدی برای ثبات فعالیت پارک و شرکت‌های فناور است.

رستمی، ادامه داد: سطح سازمانی پارک علم و فناوری استان کرمان از سطح سه به سطح دو ارتقا یافته است و این تغییر می‌تواند ظرفیت مجموعه را برای جذب نیروی انسانی متخصص و تقویت منابع در سال‌های آینده افزایش دهد.

وی بودجه مستقیم پارک در سال ۱۴۰۵ را ۶۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این میزان اعتبار برای توسعه کسب‌وکارهای فناور، حمایت از واحدهای فناوری و تأمین هزینه‌های مورد نیاز کافی نیست و لازم است حمایت از شرکت‌ها از مرحله شکل‌گیری ایده تا تأمین سرمایه، تولید، فروش و ورود به بازار استمرار داشته باشد.

رئیس پارک علم و فناوری استان کرمان با تأکید بر ضرورت پیوند فناوری با صنایع بزرگ استان اظهار کرد: تفاهم‌هایی با مجموعه‌هایی مانند گل‌گهر و درآلو انجام شده تا ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور در حل نیازهای صنعت و معدن استان به کار گرفته شود.

رستمی، همچنین بر ضرورت ایجاد مسیر رشد برای شرکت‌های کوچک تأکید کرد و گفت: میان تعداد شرکت‌های بزرگ استان و شرکت‌های کوچک و فناور تناسب کافی وجود ندارد و باید سازوکاری ایجاد شود که شرکت‌های فناور بتوانند از مرحله ایده و نمونه اولیه عبور کرده و به تولید، بازار و در نهایت شرکت‌های بزرگ و اثرگذار تبدیل شوند.