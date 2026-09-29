به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی فاکس نیوز امروز سه شنبه اعلام کرد که وزیر جنگ این کشور قصد کاهش ۲ برابری تعداد ژنرال‌ ها و دریاداران ارتش آمریکا را دارد.

بر اساس اعلام این رسانه نزدیک به جمهوریخواهان، پیت هگست وزیر جنگ آمریکا کاهش تعداد ژنرال‌ ها و دریاداران ارتش آمریکا را آن هم به میزان ۲ برابر سال گذشته در نظر دارد.

فاکس نیوز اعلام کرد: هگست قصد دارد تعداد تصدی های ژنرال‌ ها و افسران ارشد (درجه‌داران پرچم‌ دار) را ۲۰ درصد کاهش دهد؛ رقمی که ۲ برابر هدف کاهش ۱۰ درصدی سال گذشته است.

بر اساس این تصمیم، به پنتاگون دستور داده شده است که این تغییرات را تا اول ژانویه ۲۰۲۷ اجرایی کند.

گفتنی است که تجاوز غیرقانونی آمریکا به ایران با تبعات پرهزینه زیادی برای این کشور به همراه بوده و بر این اساس نهادهای نظامی و غیرنظامی مجبور به اتخاذ رویه ای مقتصدانه در هزینه های خود هستند.