به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، ایوب رستمی پس از برگزاری نخستین مبارزه جودوکار تیم ملی مردان ایران در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا گفت: حریف ابوالفضل محمودی جزو نفرات برتر دنیاست که امسال در مسابقات گرنداسلم پاریس که یکی از رویدادهای بزرگ دنیاست موفق شده بود به مدال نقره برسد و در گرندپری چین و مغولستان هم مدال کسب کرده بود. به همین خاطر بسیار پخته و باتجربه گام در تاتامی گذاشت.

وی ادامه داد: به عنوان مربی و از نگاه فنی از عملکرد محمودی بسیار راضی هستم. ملی پوش ما در امتیاز طلایی و به واسطه یک اخطار بیشتر بازنده شد هر چند که می توانستند به واسطه عملکرد بهتر محمودی یک اخطار دیگر به حریفش بدهند اما نمی خواهم در مورد مسائل داوری صحبت کنم.

مربی تیم ملی جودو ایران ادامه داد: محمودی به خاطر تجربه کمترش و شرکت نکردن در رویدادهای بین المللی و گرنداسلم ها نتوانست برنده این مبارزه باشد. همین کره ای در دور بعد هم پیروز شد و به جمع هشت نفر برتر صعود کرد.

ایوب رستمی در پایان به اشاره به مبارزات دو ملی پوش دیگر جودو ایران در بازی های آسیایی گفت: الیاس پرهیزگار روز پنجشنبه با حریف اماراتی مبارزه خواهد کرد که روسی الاصل است اما امیدوارم الیاس به پیروزی برسد. امیرعباس چوپان هم روز جمعه با جودوکاری از کامبوج مسابقه خواهد داد که امیدوارم هر دو ملی پوش ایران با خودباوری بیشتر بتوانند به مراحل بالا صعود کنند.