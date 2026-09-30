جعفری: شکیبایی عملکرد خوبی داشت؛ امیدوارم دو جودوکار دیگر مدال بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر از ناگویا، معصومه جعفری پس از مبارزه نخستین جودوکار تیم ملی بانوان در بازی های آسیایی ۲۰۲۶ و کنار رفتن از این مسابقات گفت: در اولین روز ما یک نوجوان ۱۵ ساله را داشتیم که قرعه سختی هم داشت اما به عنوان اولین تجربه حضورش در رده بزرگسالان عملکرد خوبی داشت.



وی با بیان این که سطح مسابقات آسیایی بسیار بالاست ادامه داد: با توانایی که مهسا شکیبایی دارد امیدوار بودیم بتواند نمایش خوبی داشته باشد که همین اتفاق هم رخ داد. امیدوارم این نوجوان بتواند در سال های آینده درخشان تر باشد و مدال های خوش رنگی برای جودو ایران کسب کند.



سرمربی تیم ملی جودو بانوان ایران با ابراز امیدواری نسبت به موفقت دو جودوکار دیگر ایران در این مسابقات گفت: در روز دوم سمیرا خاک خواه با چین و در روز سوم مریم بربط با مغولستان مبارزه خواهند کرد که آرزو می کنم این دو بتوانند به مدال دست پیدا کنند. برای کاروان ورزش ایران هم در بازی های آسیایی آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.