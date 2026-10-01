تأمین ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات برای توسعه ورزش ایلام

جلال رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بیش از ۷۰۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال ورزشی در قالب تفاهم‌نامه صندوق کارآفرینی امید با اداره‌کل ورزش و جوانان، به ورزشکاران و فعالان حوزه ورزش پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه این تسهیلات برای راه‌اندازی و توسعه باشگاه‌های ورزشی تأمین مالی شده است، اظهار داشت: هدف از این اقدام، توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار برای جوانان استان بوده است.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی این باشگاه‌ها، علاوه بر افزایش فضاهای ورزشی، زمینه اشتغال تعدادی از جوانان و خانواده‌ها را نیز فراهم کرده، تصریح کرد: این طرح، نقش مهمی در رونق کسب‌وکارهای ورزشی و بهبود معیشت فعالان این عرصه ایفا می‌کند.

رستمی با اشاره به وضعیت سرانه فضای ورزشی استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر به ازای هر نفر در استان ایلام حدود یک مترمربع فضای ورزشی وجود دارد که این رقم، نشان‌دهنده نیاز استان به سرمایه‌گذاری بیشتر در حوزه ورزش است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه با وجود کمبود سرانه فضای ورزشی، پرداخت این تسهیلات توانسته است بخشی از نیاز استان به فضاهای ورزشی را جبران کند، گفت: امیدواریم با تداوم این حمایت‌ها، شاهد رشد کمی و کیفی باشگاه‌های ورزشی و افزایش سرانه فضای ورزشی در ایلام باشیم.