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۹ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۳

امنیت‌آفرینی پلیس جلوه‌ای از اقتدار توأم با رأفت اسلامی است

امنیت‌آفرینی پلیس جلوه‌ای از اقتدار توأم با رأفت اسلامی است

یزد - رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد، گفت: امنیت‌آفرینی پلیس جلوه‌ای از اقتدار توأم با رأفت اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلیس یزد، حجت‌الاسلام محسن اسماعیلی، رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد، به مناسبت هفته انتظامی پیامی صادر کرد.

در متن این پیام آمده است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِینَ»

هفته انتظامی، جلوه‌ای از اقتدار توأم با رأفت اسلامی و نماد امنیت‌آفرینی در پرتو ایمان و ولایت‌مداری است و فرصتی مغتنم برای پاسداشت مجاهدت‌های خاموش غیورمردانی است که امنیت و آرامش جان و مال مردم را به عنوان امانتی الهی بر دوش گرفته‌اند.

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حافظ حریم قانون و نگهبان امنیت پایدار، با تکیه بر آموزه‌های متعالی اسلام و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، همواره در مسیر اعتلای نظام جمهوری اسلامی گام برداشته و در این مسیر از بذل جان و مال دریغ نکرده است.

اینجانب فرارسیدن هفته انتظامی را به تمامی کارکنان خدوم، مؤمن و متعهد این نیرو، به‌ویژه همکاران پرتلاش فرماندهی انتظامی استان یزد، تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و از خداوند متعال، توفیق روزافزون این عزیزان را در سایه توجهات حضرت ولی‌عصر (عج) و در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی مسئلت دارم.

محسن اسماعیلی

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان یزد

کد مطلب 6964864

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