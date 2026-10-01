تکمیل پوشش ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر علیزاده برمی پیش از ظهر پنجشنبه در شورای اداری استان سمنان با موضوع افتتاح همزمان ۱۱۲ طرح حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با حضور وزیر ارتباطات در استانداری، خواستار توجه جدی این وزارتخانه به توسعه ارتباطات سیار در روستاها شد.

وی با بیان اینکه تکمیل پوشش ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار در استان سمنان یک ضرورت است، افزود: توسعه روستایی بدون پوشش ارتباطات میسر نیست.

نماینده دامغان در مجلس شورای اسلامی همچنین اعلام کرد: انتظار ما از وزارت ارتباطات این است که تا آخر سال جاری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان که نیازمند پوشش ارتباطی هستند، تعیین تکلیف و مردم بتوانند از خدمات بهتر بهره مند شوند.

علیزاده برمی با بیان اینکه وزارت ارتباطات می بایست توسعه پوشش ارتباطی در روستاها را به عنوان یک اولویت مورد توجه قرار دهد، بیان داشت: یکی از راه های خروج روستاهای ما از بن بست و حرکت به سمت اقتصاد پویا، ساختارهای ارتباطاتی است.

وی با بیان اینکه می‌بایست فاصله بین شهر و روستا در زمینه زیرساخت ها امکانات ارتباطاتی کاهش یابد، افزود: پوشش ارتباطی روستاهای بالای ۲۰ خانوار می تواند در توسعه اقتصادی و اشتغال زایی روستاها هم موثر باشد.