به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید اسمعیل حسینی صبح پنجشنبه همزمان با گرامیداشت هفته فراجا، مراسم تجلیل از خانواده کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان آمل اظهار کرد: مأموریت‌های پلیس از حساسیت و گستردگی بالایی برخوردار است و کارکنان انتظامی در حوزه‌های مختلف از تأمین نظم و امنیت عمومی تا مقابله با جرائم، آسیب‌های اجتماعی و ارائه خدمات به شهروندان فعالیت می‌کنند.

وی افزود: انجام مطلوب این مأموریت‌ها تنها به تجهیزات و توانمندی‌های حرفه‌ای محدود نمی‌شود و آرامش روانی، انگیزه، پشتوانه معنوی و حمایت خانواده نیز نقش مهمی در کیفیت خدمت کارکنان دارد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران خانواده کارکنان انتظامی را بخشی از مجموعه پشتیبان مأموریت‌های پلیس دانست و گفت: همسران و فرزندان کارکنان با شرایط خاص شغلی آنان، از جمله مأموریت‌های شبانه، ساعات کاری نامنظم و دوری از خانواده در برخی مناسبت‌ها همراهی می‌کنند و این صبوری و حمایت، شایسته قدردانی و توجه ویژه است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی با اشاره به تغییر و تنوع مأموریت‌های پلیس در جامعه امروز بیان کرد: در کنار اقتدار قانونی، مردم‌داری، اخلاق حرفه‌ای، صبر، سعه صدر، قانون‌مداری و برقراری ارتباط مناسب با شهروندان از الزامات خدمت انتظامی است.

وی ادامه داد: اقتدار قانونی هنگامی می‌تواند به سرمایه اجتماعی تبدیل شود که رعایت کرامت مردم و حقوق شهروندان نیز مورد توجه قرار گیرد و کارکنان در اجرای مأموریت‌های خود اخلاق، انصاف و مسئولیت‌پذیری را مدنظر داشته باشند.

وی همچنین درباره نقش مجموعه عقیدتی سیاسی در فراجا گفت: فعالیت‌های عقیدتی، فرهنگی و سیاسی باید در نهایت به ارتقای سرمایه انسانی و بهبود رفتار، اخلاق، انگیزه و مسئولیت‌پذیری کارکنان منجر شود و آثار آن در کیفیت خدمت‌رسانی به مردم قابل مشاهده باشد.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای واقعی کارکنان و خانواده‌های آنان تصریح کرد: برنامه‌های فرهنگی نباید صرفاً به برگزاری جلسات و برنامه‌های مناسبتی محدود شود، بلکه باید در حوزه‌هایی مانند سبک زندگی، تحکیم خانواده، افزایش مهارت‌های ارتباطی و تقویت انگیزه خدمت اثرگذار باشد.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی گفت: خانواده‌محوری یکی از رویکردهای مهم در برنامه‌های فرهنگی فراجا است و بسیاری از مسائل اجتماعی و فرهنگی را می‌توان با استفاده از ظرفیت خانواده، آموزش، گفت‌وگو و تقویت مهارت‌های تربیتی و ارتباطی مدیریت و پیشگیری کرد.

وی افزود: همسران و فرزندان کارکنان باید خود را بخشی از جامعه هدف برنامه‌های فرهنگی بدانند و در این زمینه آموزش‌های خانواده‌محور، تقویت مهارت‌های زوجین، توجه به مسائل تربیتی فرزندان به ویژه نوجوانان و جوانان، توسعه فعالیت‌های قرآنی و فراهم کردن زمینه گفت‌وگوی صمیمانه با خانواده‌ها می‌تواند به تحکیم بنیان خانواده و افزایش آرامش کارکنان کمک کند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی مازندران در ادامه بر اهمیت قرآن و معارف اسلامی در تربیت نیروی انسانی تأکید کرد و گفت: برخورداری کارکنان از دانش و مهارت تخصصی در کنار پشتوانه اخلاقی و معنوی می‌تواند زمینه انجام مسئولانه‌تر مأموریت‌ها و تعامل مناسب‌تر با مردم را فراهم کند.

وی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی سال جاری افزود: توسعه فعالیت‌های قرآنی، توجه به قرآن و نهج‌البلاغه و استفاده از ظرفیت خانواده‌ها در برنامه‌های فرهنگی و قرآنی از محورهای مورد توجه مجموعه عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان مازندران است.

حجت‌الاسلام حسینی مازندرانی همچنین تقویت معرفت دینی، اخلاقی و بصیرت اجتماعی و سیاسی کارکنان، خانواده‌ها و سربازان وظیفه را از دیگر محورهای فعالیت‌های عقیدتی سیاسی عنوان کرد و بر ضرورت توجه به نسل جوان و تقویت انسجام اجتماعی تأکید کرد.

در پایان این مراسم، از خانواده کارکنان فرماندهی انتظامی شهرستان آمل به پاس همراهی، صبوری و حمایت آنان از کارکنان انتظامی تجلیل شد.