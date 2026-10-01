  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

آمار ادعایی رژیم صهیونیستی درباره حملات به غزه و لبنان در ماه گذشته

آمار ادعایی رژیم صهیونیستی درباره حملات به غزه و لبنان در ماه گذشته

رژیم صهیونیستی مدعی شد که طی ماه گذشته به بیش از ۳۷۰ هدف حزب‌الله در جنوب لبنان حمله کرده و ۱۴۰ بار فرماندهان و مواضع حماس را در نوار غزه هدف قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد که نیروی هوایی این رژیم طی ماه گذشته به بیش از ۳۷۰ هدف حزب‌الله در جنوب لبنان حمله کرده است.

بر اساس این گزارش، ارتش اشغالگر در بخش دیگری از ادعای خود افزود که در مدت مشابه، بیش از ۱۴۰ هدف در نوار غزه، از جمله رهبران حماس و انبارهای اسلحه آنها را نیز هدف حمله قرار داده است.

رژیم صهیونیستی این آمارها را در حالی منتشر کرده است که بدون توجه به قوانین و موازین بین المللی و با وحشی‌گری آتش بس را در لبنان و غزه نقض می کند و غیرنظامیان را هدف قرار می دهد.

کد مطلب 6964464

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها