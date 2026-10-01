به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید تیمور حسینی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در آئین رونمایی از یادمان شهید جواد محمودی و بهره برداری از ساختمان قرارگاه اربعین حسینی (ع) پاسگاه پلیس راه خرمشهر به اهواز ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آن ها، اظهار کرد: بسیار خرسندیم که بار دیگر در حال مرور خاطرات شهید محمودی هستیم.

رئیس پلیس راهور فراجا با بیان اینکه بزرگترین مشکل امروز سازمان‌های کشور فاصله گرفتن از معیارهای اصلی و استاندارد است، تصریح کرد: باید تلاش کنیم که تراز و استاندارد افسر پلیس راه را تراز شهید محمودی بدانیم.

وی ادامه داد: باید از خانواده شهدا پرسید آن زمان که محمود و محمودی‌ها با رشادت، شجاعت و انگیزه به مردم خدمت می‌کردند آیا مشکل معیشتی وجود نداشت؟ این در حالی است که اکنون کم کاری هر کسی را پای مشکل معیشتی می‌گذاریم.

رئیس پلیس راهور فراجا گفت: مشکل امروز ما کمبود امکانات نیست لذا باید تلاش کنیم آن عنصر تحریک‌کننده، انرژی بخش و برانگیزاننده که در دوران دفاع مقدس وجود داشت را در مجموعه خود احیا کنیم. ما باید بپذیریم که بزرگترین چالش، خروج از تنظیمات استاندارد و تراز است.

سردار حسینی ضمن قدردانی از حضور خانواده شهید، همرزمانش و مدعوین در این مراسم، بر ضرورت بازگشت به فرهنگ خدمت خالصانه که شهید محمودی نماد آن است، تاکید کرد و خواستار آن شد که در تمامی سطوح سازمان، این روحیه به عنوان الگوی برتر نهادینه شود.