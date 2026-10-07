علم الهدی: خدمت به امنیت مردم مسئولیتی ارزشمند است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از فرماندهان نیروی انتظامی مشهد، با گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و تقدیر از مجاهدت‌های کارکنان این نیرو، اظهار کرد: این هفته و یادبود مجاهدت‌های ارزشمند شما عزیزان را در این نهاد مقدس گرامی می‌داریم و تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: امیدوارم تقدیر اصلی از زحمات و مجاهدت‌های شما به وسیله عنایت خاصه مولای ما، حضرت بقیةالله ارواحنا فداه، قرار بگیرد و آن حضرت از همه زحمات و مجاهدت‌های ارزشمند شما تقدیر و تشکر فرمایند.

وی با بیان اینکه بهترین فعالیت، بالاترین فداکاری و ارزشمندترین خدمت، عملی است که مورد توجه وجود مقدس امام زمان(عج) قرار بگیرد و موجب خشنودی قلب آن حضرت شود، تصریح کرد: امیدارم قاموس خدماتی که شما عزیزان انجام داده‌اید و انجام می‌دهید، نمونه‌هایی وجود داشته باشد که در بعضی حرکات ارزشمند شما، وجود مقدس امام زمان(عج) خوشحال شوند و عنایت کنند.

علم الهدی با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نگاه معتقدان به وجود مقدس امام زمان(عج) اظهار کرد: امروز کشور ما در روی کره زمین از هر عنصری که سؤال شود و هر انسانی بخواهد آن را تحلیل کند، اگر معتقد به وجود مقدس امام زمان(عج)، حیات و امامت آن حضرت باشد، این کشور را متعلق به آن حضرت می‌داند. حتی اگر در گوشه‌ای از فلات آفریقا شیعه‌ای وجود داشته باشد که فاقد تمام آگاهی‌ها و اطلاعات موجود در دنیا باشد، از دیدگاه او نیز این کشور متعلق به امام زمان(عج) است و حاکم مطلق این کشور وجود مقدس بقیةالله است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی ادامه داد: به هر حال، تمام نظام ما تحت رهبری یک مجتهد جامع‌الشرایط اداره می‌شود که او نیز حجت امام زمان(عج) است. در قسمت دوم غیبت امام زمان(عج)، هنگامی که نایب دوم خاص آن حضرت، در پاسخ به نامه اسحاق بن یعقوب، درباره حوادث واقعه سؤال کرد، وجود مقدس امام زمان(عج) مردم را به یک مجتهد جامع‌الشرایط ارجاع دادند و فرمودند: «الحوادث الواقعة فارجعوا فیها الی رواة احادیثنا»؛ در حوادثی که واقع می‌شود، به کسانی مراجعه کنید که علوم ما را دارند. «فإنهم حجتی علیکم و أنا حجةالله»؛ آنان حجت من بر شما هستند و من حجت خدا هستم.

وی با بیان اینکه امروز در رأس جامعه ما حجت امام زمان(عج) حکومت دارند، خاطرنشان کرد: بنابراین، این کشور، کشور امام زمان(عج) است و شما پلیس کشور امام زمان(عج) و حافظ کشور امام زمان(عج) هستید. شما نیروی اجرایی احکام وجود مقدس امام زمان(عج) در اسلام هستید.

علم الهدی افزود: امروز اگر سپاه اسلام هم بخواهد تشکیل شود، سپاه امام زمان(عج) در کشور امام زمان(عج) از شما تشکیل می‌شود و شما سپاهی آن حضرت هستید. این موضوع کم‌ارزش و کم‌مقام و موقعیت نیست و به لطف الهی شما برادران و عزیزان به این موقعیت عظیم نائل شده‌اید.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با تأکید بر اینکه سنخ خدمات نیروی انتظامی باید از جنس خدماتی باشد که وجود مقدس امام زمان(عج) را خشنود کند، گفت: شما خدمات بسیار زیادی انجام می‌دهید. واقعاً امروز در کشور، اگر تنوع خدمات را بررسی کنیم، هیچ نهادی مانند نیروی انتظامی این میزان خدمت را انجام نمی‌دهد؛ از اجرا و ضابط بودن دادگستری و پیگیری یک پرونده دادگاهی گرفته تا میدان مجاهده، جنگ و صف مقابله با دشمن، در همه‌جا شما حضور دارید.

وی تصریح کرد: با این تنوع خدمات، میدان خدمت برای شما به‌لطف الهی باز است؛ یعنی هرکدام از شما اگر بخواهید به عنوان عبادت، خدمت بیشتری انجام دهید، این‌گونه نیست که راه آن بسته باشد و ممکن نباشد. الحمدلله امکان آن وجود دارد و راه آن باز است و شما از نعمت خدمت بیشتر و خدمت فوق‌العاده‌تر برخوردار هستید.

سهم خدا در خدمات روزانه نیروی انتظامی افزایش یابد

علم‌الهدی با اشاره به ضرورت توجه کارکنان نیروی انتظامی به بُعد الهی فعالیت‌های روزانه خود اظهار داشت: شما نیروی فعال این کشور هستید؛ منتها نکته‌ای که باید به آن توجه داشته باشید این است که در مجموعه خدماتی که انجام می‌دهید، هر کاری که از صبح تا شب انجام می‌دهید، به‌ویژه عزیزانی که در کلانتری‌ها هستند و به صورت متنوع کارهای مختلف انجام می‌دهند، در همه خدماتی که ارائه می‌کنید و در پایان روز، دقیقاً ملاحظه کنید سهم خدا در این کاری که انجام داده‌اید چه بوده است.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی افزود: اولاً چقدر خدا در این کار و خدمت شما سهم داشته است؟ آن بخش سهم الهی و سهم خدایی در کار شما کجای قضیه بود و چه بود؟ سهم خدا را اگر بخواهید ملاحظه نکنید، تفاوت میان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و پلیس کشورهایی مانند ترکیه را در نظر بگیرید. پلیس ترکیه، پلیس روزمره مردم است و کارها و خدمات روزمره آنجا را انجام می‌دهد؛ اما شما پلیس امام زمان(عج) هستید، نه پلیس روزمره کشور.

وی تصریح کرد: شما ببینید سهم خدا در کار امروز شما چه بوده است؛ در پاسخ‌گویی به مراجعات، در برخوردهای مختلفی که داشته‌اید و در فعالیت‌ها و مجاهدت‌هایی که انجام داده و پیگیری کرده‌اید، سهم خدا کجای قضیه بوده است. این سهم را در زندگی خود زیاد کنید و جدیت داشته باشید که سهم خدا در زندگی شما فوق‌العاده‌تر، بالاتر و بیشتر شود. به همین مقدار، نقش عبادت در این کار شما بیشتر خواهد شد.

علم الهدی ادامه داد: این کار، علاوه بر اینکه خدمت است، حتماً عبادت نیز هست و اگر بنا باشد سهم خدا را در کار خود زیاد کنید، نقش عبادت آن فوق‌العاده خواهد شد.

نماینده ولی فقیه در خراسان رضوی با اشاره به کاهش آمار سرقت در مشهد و استان خراسان رضوی گفت: امروز می‌بینید که به‌لطف الهی جلوی بسیاری از مفاسد گرفته می‌شود. بر اساس تحقیقاتی که بنده دارم، آمار سرقت‌ها اخیراً نسبت به گذشته کمتر شده است. در گذشته، نه گذشته خیلی دور، آمار سرقت هم در شهر و هم در شهرهای مجاور و شهرهای استان، تا حدودی مستأصل‌کننده بود؛ از سرقت‌های جزئی و کوچک گرفته تا سرقت‌های مسلحانه. خوشبختانه اکنون دیگر شاهد سرقت‌های بزرگ و سرقت‌های مسلحانه نیستیم و سرقت‌های کوچک نیز رو به کاهش است.

وی افزود: این کم‌کاری نیست که شما سطح سرقت را پایین آورده‌اید و از آن مرحله‌ای که سرقت‌ها جنبه استیصال‌کننده داشت، اکنون پایین‌تر آمده‌ایم. امنیت مردم در مسئله مال، خانه و زندگی‌شان نسبت به گذشته بسیار بیشتر شده و این خدمت بسیار ارزشمندی است.