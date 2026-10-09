به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی در خطبه‌های نماز جمعه ۱۷ مهرماه که با حضور گسترده مجاوران و زائران در رواق امام خمینی(ره) حرم مطهر رضوی برگزار شد، با سفارش خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، به تبیین شرایط جنگی کشور، وضعیت داخلی آمریکا و مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای اقتصادی پرداخت.

امام جمعه مشهد با اشاره به مجاهدت‌های ارزشمند نهاد مقدس هلال احمر، از تمامی خدمات و تلاش‌های برادران و خواهران فعال در این نهاد قدردانی کرد و افزود: امیدوارم خداوند متعال در برابر تمام این خدمات خالصانه و زحماتی که این عزیزان متحمل می‌شوند، اجر کثیری به آنان عنایت بفرماید.

وی ابراز امیدواری کرد که تمامی این زحمات، توشه آخرت این عزیزان قرار گیرد و اسباب رشد، تعالی، ترقی، سفیدبختی و خوشبختی آنان و جوانانشان در دنیا را فراهم آورد.

علم الهدی با اشاره به شرایط خاص جنگی کشور تصریح کرد: در این ایام، مجموعه برادران و خواهران مقاوم و جان‌فدای ما، با توجه به موقعیت خاص جنگی کشور، درصدد درک این واقعیت هستند که عرصه فداکاری و جان‌دادن در راه خدا، دین و انقلاب، در این تقابل و رویارویی نابرابر با دشمنی که ادعای ابرقدرتی در جهان دارد، به کجا خواهد انجامید.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه وضعیت داخلی آمریکا و مسائل موجود در کشور، از عوامل تأثیرگذار بر روند جنگ به شمار می‌روند، گفت: امروز شرایط خاصی در داخل آمریکا حاکم است و مشکلات اقتصادی به‌وجودآمده، به‌ویژه در حوزه انرژی و بنزین، مردم این کشور را با دشواری‌هایی مواجه کرده است.

وضعیت اقتصادی و نارضایتی عمومی در آمریکا

وی با اشاره به پیامدهای اقتصادی جنگ برای مردم آمریکا اظهار کرد: مردم این کشور در برابر این ناکامی‌ها مقاوم نیستند؛ طبیعی است که به تنگ آمده‌اند و اوقات تلخی دارند، زیرا دولتی که بدون آگاهی و درک درست از شرایط، دست به اقدامی زده است، ملت خود را این‌گونه تحت فشار قرار داده است.

علم‌الهدی افزود: مردم آمریکا از این دولت نگران و ناراحت هستند و این شرایط برای آنان قابل تحمل نیست.

امام جمعه مشهد در ادامه، دومین مسئله تأثیرگذار بر وضعیت آمریکا را ارزیابی مردم این کشور از عملکرد دولتشان در جنگ دانست و عنوان کرد: از نظر ملت آمریکا، دولت این کشور تاکنون در جنگ شکست خورده است؛ زیرا جنگی را با هدف دستیابی به اهدافی مشخص آغاز کرد، اما به هیچ‌یک از اهداف خود نرسید.

وی با بیان اینکه جنگ، مشکلات فراوانی برای آمریکا به وجود آورده و هزینه‌های سنگینی بر مردم این کشور تحمیل کرده است، تصریح کرد: مردم آمریکا دولت خود را در این جنگ عنصری شکست‌خورده می‌دانند.

علم‌الهدی سومین مسئله را از دست رفتن جایگاه ابرقدرتی آمریکا در نگاه کشورهای جهان برشمرد و اظهار داشت: آمریکا از نظر کشورهای دنیا به‌عنوان یک ابرقدرت شناخته می‌شد، اما این کشور عنوان ابرقدرتی خود را به‌کلی از دست داده است.

تضعیف جایگاه نظامی آمریکا در پی ضربات جنگی

امام جمعه مشهد با اشاره به خسارت‌های واردشده به تجهیزات نظامی آمریکا گفت: تمام امکانات هوایی این کشور در جریان تهاجم زمینی و موشک‌باران رزمندگان ما، بیش از ۱۰ هواپیما را از دست داده است و جایگزین‌کردن این تعداد هواپیما نیز هزینه و دشواری‌های فراوانی به همراه دارد.

وی ادامه داد: هنگامی که چنین خسارت‌هایی به تجهیزات نظامی آمریکا وارد می‌شود، دیگر نمی‌توان این کشور را ابرقدرت نامید.

علم‌الهدی با اشاره به آسیب‌دیدن ناو آمریکایی در جریان جنگ اظهار داشت: هنگامی که آبراهام لینکلن، که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین ناوچه آمریکا یاد می‌شود، در این جنگ آسیب ببیند و نتواند در محل و میدان جنگ مقاومت کند، مسلم است که جایگاه ابرقدرتی آمریکا در جهان از بین می‌رود.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه ضربات واردشده به آمریکا، جایگاه این کشور را در عرصه بین‌المللی تضعیف کرده است، تصریح کرد: در این جنگ، تمامی پایگاه‌های منطقه‌ای آمریکا ویران شده‌اند و ابرقدرتی این کشور نیز از بین رفته است.

وی در ادامه با اشاره به شرایط داخلی ایران اظهار داشت: البته در داخل کشور خودمان نیز مردم تحت فشارهای اقتصادی قرار گرفته‌اند و با تنگناهای معیشتی مواجه شده‌اند، اما مردم ما در برابر این تنگناهای معیشتی و فشارهای اقتصادی، مقاومت خود را از دست نداده‌اند.

علم‌الهدی با بیان اینکه آمریکا در دو مسئله با تعیین تکلیف مواجه شده است، اظهار داشت: مسئله نخست، تصمیم‌گیری بین ماشه و فرسایش است؛ اینکه یا ماشه را بکشد و وارد یک جنگ فوق‌العاده شدید شود و طی سه روز مسئله را حل کند. این پرسش برای آمریکا مطرح است که آیا اساساً چنین امکانی وجود دارد یا خیر؛ ازاین‌رو، تحلیل و بررسی این موضوع همچنان برای آمریکایی‌ها ادامه دارد و هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان رضوی با اشاره به تحرکات نظامی آمریکا تصریح کرد: آمریکایی‌ها اعلام کرده‌اند که ناوگان خود را به سمت خلیج فارس و ایران هدایت کرده‌اند و از نظر جمعیت و نیروی زمینی و همچنین کمیت نیروی هوایی و دریایی، در موقعیتی قرار دارند که مدعی‌اند می‌توانند طی سه روز مسئله تنگه هرمز را حل کنند؛ اما این ادعا است؛ آیا واقعاً جنگ با سه روز درگیری به پایان می‌رسد یا خیر.

وی با بیان اینکه گسترش جنگ می‌تواند شرایط را برای آمریکا دشوارتر کند، گفت: اگر جنگ در سه روز به پایان نرسد و توسعه پیدا کند و منطقه‌ای شود، به این معنا که دامنه درگیری از یک منطقه فراتر برود، شکست قطعی رئیس‌جمهور آمریکا و حزب او در انتخابات نیز رقم خواهد خورد؛ چراکه اگر نتوانند کار را در سه روز تمام کنند، این تردید برای آن‌ها وجود دارد که از عهده آن برنیایند؛ زیرا در ابتدا نیز اعلام کردند که جنگ را سه‌روزه تمام می‌کنند، اما هفت ماه طول کشید.

علم‌الهدی ادامه داد: اکنون مدت زیادی از جنگ گذشته است و این پرسش مطرح است که آیا آمریکایی‌ها می‌توانند با هر میزان کشتار، حمله و تهاجم، جنگ را در سه روز به پایان برسانند یا اینکه درگیری به جنگی فرسایشی تبدیل خواهد شد و بر فرسایش کنونی آمریکا خواهد افزود. این یکی از مسائل پیش روی آنان است.

امام جمعه مشهد با اشاره به پیامدهای اقتصادی ادامه جنگ برای آمریکا اظهار داشت: مسئله دیگر این است که ادامه جنگ، اقتصاد آمریکا را تحت فشار قرار داده است؛ کشتی‌های نفت‌کش این کشور در خلیج فارس مورد اصابت قرار می‌گیرند و امکان انتقال نفت به خارج را ندارند. قیمت نفت نیز روزبه‌روز دستخوش نوسان می‌شود و گاهی افزایش می‌یابد. آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند با عرضه ذخایر نفتی، قیمت را کاهش دهند، اما ذخایر آنان نیز به پایان می‌رسد و قیمت نفت دوباره جهش می‌کند؛ وضعیتی که کنترل آن برای آمریکا دشوار است.

دوراهی آمریکا میان جنگ فرسایشی و تشدید درگیری

وی با بیان اینکه آمریکا در شرایط فرسایشی کنونی گرفتار شده است، تصریح کرد: این کشور میان دو گزینه قرار دارد؛ یا یک‌باره حمله‌ای گسترده انجام دهد، به این امید که جنگ را به پایان برساند، بی‌آنکه بداند آیا چنین اقدامی واقعاً به پایان جنگ منجر خواهد شد، یا اینکه این وضعیت فرسایشی را ادامه دهد. از سوی دیگر، ادامه جنگ می‌تواند معادلات انتخاباتی آمریکا را نیز برخلاف خواست این کشور تغییر دهد و آنان نمی‌دانند در برابر این شرایط چه تصمیمی اتخاذ کنند.

علم‌الهدی با اشاره به نقش اراده الهی در تحولات اظهار داشت: عزیزان من، هنگامی که قرار باشد سرانگشت اراده پروردگار و صاحب ما به کار بیفتد، چنین سرنوشتی رقم خواهد خورد.

امام جمعه مشهد با اشاره به تداوم مقاومت مردم ایران در برابر فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی گفت: خوشبختانه مقاومت مردم با وجود همه فشارهای اقتصادی و تنگناهای معیشتی همچنان ادامه دارد؛ اما آمریکا برای مقابله با این مقاومت نیز نقشه دارد.

وی افزود: آمریکا اگر نتوانسته باشد در میدان نظامی به اهداف خود دست یابد، درصدد تغییر میدان تقابل و انتقال آن به عرصه اقتصادی، فرهنگی و جنگ داخلی است. نقشه اصلی این کشور آن است که اگر در میدان نظامی به نتیجه نرسید، عرصه تقابل را از یک میدان به سه میدان تبدیل کند و جنگ با ایران را در این عرصه‌ها ادامه دهد.

علم‌الهدی با بیان اینکه آمریکا درصدد سلب مقاومت از مردم ایران از طریق عوامل گوناگون است، اظهار داشت: آمریکایی‌ها تا جایی که امکان داشته باشد، تلاش می‌کنند با استفاده از ابزارها و عوامل مختلف، مقاومت را از مردم ما بگیرند؛ ازاین‌رو، برادران و خواهران مقاوم و عزیزان ما باید نسبت به این مسئله توجه داشته باشند.

مقاومت مردمی؛ عامل ناکامی دشمن در پیشبرد اهداف

امام جمعه مشهد با اشاره به نقش مقاومت مردم در کنار مجاهدت رزمندگان تصریح کرد: مقاومت شما هم‌پای رزمندگی رزمندگان و دوشادوش آنان، دشمن ما را مستأصل کرده است. این مقاومت برای چه چیزی است؟ برای دین مردم، ایمان مردم و عشق مردم به اهل‌بیت پیامبر اکرم(صلی‌الله‌علیه‌وآله) است. اینها سرمایه اصلی مقاومت به شمار می‌روند.

وی بیان کرد: دشمن می‌خواهد مقاومت را از مردم بگیرد؛ ازاین‌رو، به‌دنبال رقیب‌سازی برای مقاومت است.

علم‌الهدی با اشاره به تجمعات شبانه مردم به‌عنوان یکی از مصادیق بارز مقاومت اظهار داشت: امروز یکی از مصادیق روشن مقاومت ما، همین تجمعات شبانه است که مردم در آنها گرد هم می‌آیند و به بیان نفرین و ابراز انزجار از رژیم صهیونیستی و مقابله با دشمن می‌پردازند و با توسل به امام زمان(عج) و سیدالشهدا(علیه‌السلام)، این حرکت را تقویت می‌کنند.

امام جمعه مشهد ادامه داد: دشمن درصدد است برای این تجمعات رقیب‌سازی کند تا تجمعات مردمی را کم‌رنگ سازد. این یکی از نقشه‌های دشمن است و در همین راستا، به دنبال ایجاد برنامه‌هایی برای رقابت با این اجتماعات است.

وی با اشاره به برگزاری برخی برنامه‌های مبتذل در شهرهای مختلف عنوان کرد: اکنون در هر شهری برنامه‌ای مبتذل برگزار می‌کنند تا جمعیتی از طرفداران خود را گرد هم آورند و این برنامه‌ها از نظر جمعیت، تجمعات مردمی را تحت‌الشعاع قرار دهند و موجب تضعیف آنها شوند.

تلاش برای کمرنگ‌کردن تجمعات مردمی با رقیب‌سازی

علم الهدی با انتقاد از برخی رویکردهای مسئولان در قبال این برنامه‌ها اظهار داشت: متأسفانه برخی مسئولان ما نیز این جبهه لائیک را در کشور به‌عنوان شادی و نشاط مورد توجه قرار می‌دهند؛ درحالی‌که اصل این حرکت به دشمن بازمی‌گردد. در برابر این جریان، یا بی‌تفاوت هستند یا متأسفانه از آن حمایت می‌کنند، که این، بزرگ‌ترین درد ماست.

امام جمعه مشهد با بیان اینکه دشمن به دنبال تضعیف مقاومت از طریق ایجاد رقیب برای تجمعات مردمی است، تصریح کرد: دشمن می‌خواهد برای تجمعات شما که مظهر مقاومت هستند، رقیب ایجاد کند. راهکار او برای این کار، راه‌اندازی برنامه‌های مبتذل و گردآوردن جمعیت است.

وی با اشاره به تفاوت ماهیت تجمعات مردمی و برنامه‌های مورد حمایت دشمن اظهار داشت: شما هیچ‌گاه در چنین برنامه‌های مبتذلی شرکت نمی‌کنید؛ اما افرادی که در آنجا گرد هم می‌آیند، در واقع با گردآوری جریان لائیک در یک مکان، دو هدف را دنبال می‌کنند.

علم الهدی ادامه داد: نخست آنکه با ایجاد جمعیت، در برابر تجمعات شما صف‌آرایی کنند و دوم آنکه افراد حاضر در این برنامه‌ها با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و تشکیلات خود را شکل دهند.

امام جمعه مشهد با اشاره به ضرورت توجه به این روند در شرایط کنونی کشور گفت: اگر دشمن به دنبال ایجاد جنگ داخلی باشد، به تشکیلات نیاز دارد؛ ازاین‌رو، باید توجه داشت که آنان درصدد شکل‌دادن به تشکیلاتی مجهز هستند تا بتوانند برای جنگ داخلی برنامه‌ریزی کنند.

وی با تأکید بر اینکه مخالفت با برنامه‌های مبتذل به معنای مخالفت با شادی و نشاط نیست، اظهار داشت: ما با نشاط، شادی و سرور مخالف نیستیم. مگر شما اکنون نشاط و شادی ندارید و حرکت نمی‌کنید؟ ما دشمن شادی و نشاط نیستیم؛ سخن ما این است که دشمن درصدد رقیب‌سازی مقاومت است و می‌خواهد سطح مقاومت مردم را پایین بیاورد.

علم‌الهدی با اشاره به نقشه دشمن برای تضعیف اعتقادات دینی مردم تصریح کرد: اگر ابتذال در کشور به‌گونه‌ای پیش برود که دین مردم تضعیف شود، سرمایه اصلی مقاومت مردم نیز تضعیف خواهد شد و مردم دیگر آن مقاومت لازم را نخواهند داشت. دشمن این مسئله را فهمیده و درصدد است با همین هدف، مقاومت مردم را کاهش دهد.

امام جمعه مشهد با تأکید بر ضرورت هوشیاری مسئولان در برابر این نقشه‌ها گفت: عزیزان ما، چه در دستگاه‌های امنیتی و قضایی و چه مسئولان خدمتگزار که در مقام خدمت‌رسانی هستند و تلاش می‌کنند در برابر این وضعیت بایستند، باید مانع این جریان شوند؛ نه اینکه ندانسته از آن حمایت کنند یا خدای‌نکرده در برابر یکدیگر سکوت اختیار کنند.

وی ابراز امیدواری کرد که خداوند متعال بصیرت لازم را برای حفظ مقاومت مردم به مسئولان عنایت کند و افزود: امیدوارم خداوند به مسئولان عزیز ما بصیرت لازم را در مسیر حفظ این مقاومت عنایت بفرماید.

علم‌الهدی با خطاب قرار دادن مردم اظهار داشت: برادران و خواهران، لشکر اسلام شما هستید. دشمن با هر وسیله‌ای وارد میدان می‌شود؛ گاهی از طریق فشار اقتصادی، گاهی با مسائل فرهنگی و گاهی با ابتذال به جنگ شما می‌آید؛ اما شما همان کسانی هستید که تاکنون در برابر همه این مسائل ایستاده‌اید و از این پس نیز در برابر همه آنها خواهید ایستاد و هیچ ترس و هراسی به خود راه نخواهید داد.

تأکید بر نقش مردم در تداوم مقاومت و شکست دشمن

امام جمعه مشهد با بیان اینکه امید ملت ایران به خداوند متعال است، تصریح کرد: امید ما به خداست و شما نیز لشکر خدا هستید. شما بندگان خدا هستید که در مقام بندگی پروردگار، با دشمنان خدا و دشمنی‌های آنان مقابله و مبارزه می‌کنید. خداوند شما را یاری خواهد کرد و پیروز خواهید شد.