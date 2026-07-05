تصادف در محور خونسرخ به بندرعباس ۷ نفر مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در خصوص این خبر گفت : این حادثه در ساعت ۱۶:۵۳ سیزدهم تیرماه جاری به واحد ارتباطات این مرکز اعلام شد، بلافاصله دو دستگاه آمبولانس از پایگاه‌های اورژانس جاده ای خونسرخ و شهری سورو به محل اعزام شدند.

وی افزود: کارشناسان اورژانس پس از حضور در صحنه، پس از بررسی اولیه محل حادثه، ضمن انجام اقدامات درمانی اولیه و تثبیت وضعیت مصدومان، هر هفت مصدوم این سانحه را برای ادامه روند درمان و دریافت خدمات تخصصی تر، به بیمارستان‌های شهید محمدی و سیدالشهدا(ع) بندرعباس منتقل کردند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با اشاره به افزایش حوادث ترافیکی در روزهای اخیر و بالا بودن شمار مصدومان ناشی از تصادفات، از رانندگان خواست با رعایت دقیق قوانین راهنمایی و رانندگی، حفظ سرعت مطمئنه، پرهیز از سبقت‌های غیرمجاز و استراحت کافی در سفرهای جاده‌ای، از وقوع حوادث ناگوار جلوگیری کنند.

صادقی تأکید کرد: گرمای شدید هوا و شرایط خاص جوی این روزها می‌تواند موجب خستگی، کاهش تمرکز و کند شدن واکنش رانندگان شود؛ از این‌رو، مدیریت زمان سفر، مصرف مایعات کافی، خودداری از رانندگی در حالت خستگی و توجه کامل به مسیر، نقش مهمی در کاهش تصادفات و حفظ سلامت شهروندان دارد.