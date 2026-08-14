به گزارش خبرگزاری مهر، سامان صادقی در خصوص این خبر گفت: مقارن ساعت ۱۲:۴۴ دقیقه بیست و سوم مردادماه جاری، آتش‌سوزی منزل مسکونی واقع در بندرعباس، کوچه آزادگان بیستم به واحد ارتباطات این مرکز اعلام و سریعا یک دستگاه آمبولانس از کد شهری بندرعباس به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: پس از حضور کارشناسان اورژانس در محل فوریت و ارزیابی اولیه صحنه، طبق اظهار حاضرین و کارشناسان مربوطه، آتش سوزی منزل بدنبال اتصالی برق بوده، که در این حادثه ۳ نفر مصدوم پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، بصورت سرپایی در محل تحت درمان قرار گرفتند و نیازی به انتقال به مرکز درمانی نداشتند.

معاون فنی و عملیات اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با اشاره به اهمیت رعایت اصول ایمنی در منازل، خاطرنشان کرد: بی‌توجهی به نکات ساده ایمنی در استفاده از تجهیزات برقی می‌تواند منجر به حوادث جبران‌ناپذیر شود و افزایش آگاهی عمومی نقش مهمی در پیشگیری از این‌گونه حوادث دارد.

صادقی به شهروندان توصیه کرد: از استفاده هم‌زمان چند وسیله برقی پرمصرف در یک پریز، به‌کارگیری سیم‌ها و تجهیزات برقی فرسوده، عبور دادن سیم برق از مسیرهای نامناسب و استفاده از وسایل برقی غیراستاندارد خودداری کنند. همچنین در صورت مشاهده بوی سوختگی، جرقه یا داغ شدن غیرطبیعی تجهیزات برقی، نسبت به قطع جریان برق و اطلاع‌رسانی سریع به نیروهای امدادی اقدام کنند.