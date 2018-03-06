کشف بیش از ۹۰ هزار عدد مواد محترقه در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "حسین براری" در تشریح این خبر گفت: در راستای اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی و پیشگیری از حوادث ناشی از چهارشنبه آخر سال، ماموران انتظامی این فرماندهی در بازرسی از ۳ انبار در سطح شهرستان کرمانشاه تعداد ۹۰ هزارو ۶۶۸ عدد انواع مواد محترقه را کشف کردند.

سرهنگ براری با اشاره به دستگیری ۳ متهم و معرفی آنان به مراجع قضایی اظهارداشت: در راستای پیشگیری از بروز خطرهای احتمالی ناشی از انفجار مواد محترقه و منفجره در روزهای پایانی سال، طرح تشدید برخورد با تهیه و توزیع کنندگان مواد محترقه در دستور کار پلیس شهرستان کرمانشاه قرار دارد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی و موارد مشکوک مراتب را به پلیس اعلام کنند.

واژگونی خودرو سمند در کنگاور یک کشته بر جای گذاشت

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: واژگونی یک دستگاه خودرو سمند در محور کنگاور به صحنه، یک کشته و یک مصدوم به جا گذاشت.

سرهنگ "محمد حیدری" اعلام کرد: شب گذشته یک دستگاه خودرو سمند در محور کنگاور به صحنه به دلیل خستگی راننده و عدم توجه به جلو واژگون شد.

وی افزود گفت: در این حادثه راننده و سرنشین سمند مصدوم و توسط عوامل پایگاه امداد و نجات هلال احمر کنگاور به بیمارستان منقل شدند.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه با اشاره به اینکه راننده و سرنشین خودرو هر ۲ زن بودند، اضافه کرد: سرنشین خودرو که حدود ۸۰ سال سن داشت پس از انتقال به بیمارستان شهید چمران به علت شدت جراحت وارده، فوت کرد.

کشف ۵۵۰میلیون ریال کالای قاچاق

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه از کشف کالای قاچاق به ارزش ۵۵۰ میلیون ریال در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ" حسین براری " عنوان کرد: ماموران انتظامی شهرستان کرمانشاه در راستای طرح مبارزه با کالای قاچاق و کسب خبر از منابع خبری مبنی براینکه چند خودر در امر جابجایی کالای قاچاق فعالیت دارند موضوع را به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی شهرستان قرار دادند.

وی افزود: در این راستا ماموران انتظامی شهرستان موفق شدند ۲ دستگاه خودرو حامل بار کالای قاچاق را توقیف و پس از بازرسی از آنها ۶ هزارو ۶۲۴ خمیردندان قاچاق، یک هزارو ۷۱۰ عدد انواع لوازم جانبی تلفن همراه قاچاق و ۱۸۶ قوطی شیرخشک قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه با بیان اینکه ۳ متهم در این رابطه دستگیر شده اند، گفت: متهمان به منظور سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی معرفی و بار مکشوفه که بنا بر اظهارات کارشناسان ۵۵۰میلیون ریال ارزش داشت به ستاد مبارزه با کالای قاچاق و ارز تحویل داده شد.

سرهنگ براری تاکید کرد: انتظامی شهرستان کرمانشاه در راستای اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام توان خود را به کار خواهد گرفت.

کشف بیش از۳۳ هزار مواد محترقه درسنقر

فرمانده انتظامی شهرستان سنقر کشف بیش از ۳۳ هزار عدد انواع مواد محترقه خبرداد.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" گفت: در راستای تأمین امنیت و آرامش جامعه و کاهش حوادث و آسیب های ناشی از انفجار مواد محترقه در چهارشنبه آخر سال وشب عید، طرح برخورد با توزیع کنندگان مواد محترقه وآتش زا در سطح شهرستان به اجرا درآمد.

وی افزود: ماموران این انتظامی در هفت روز گذشته ۳۳ هزار ۳۹۰ عدد انواع محترقه از افراد سودجو کشف و در این راستا ۷ متهم را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان سنقر گفت: در مدت زمان باقی مانده تا چهارشنبه آخر سال، برخورد با قاچاقچیان و توزیع کنندگان مواد محترقه با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و شهروندان می توانند گزارشات خود را از طریق پل ارتباطی ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

کشف ۱۹ فقره سرقت خشن در کرمانشاه

رئیس پلیس آگاهی استان کرمانشاه از کشف ۱۹ فقره انواع سرقت خشن درنتیجه اجرای طرح عملیاتی مبارزه با این نوع از سرقت ها خبر داد

سرهنگ "محمد رضا امیری" اظهارداشت : طرح مقابله با سرقت های خشن به مدت ۲ روز درسطح انتظامی استان کرمانشاه به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در این راستا ۹ فقره کیف قاپی، ۲ فقره سرقت زورگیری، ۷ فقره سرقت لوازم خودرو و یک فقره سرقت منزل کشف و ۵ سارق دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی کرمانشاه به مردم توصیه کرد: از سوار شدن به خودروهای مسافربر شخصی وغیر مجاز پرهیز کنند و همچنین در اماکن پر تردد مراقب تماس بدنی افراد ناشناس با خود باشید.

۳۶ راس گوسفند در اثر برخورد با خودرو تلف شدند

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه گفت: بر اثر برخورد یک دستگاه سواری آردی در روستای "حاجی آباد" کنگاور با گله احشام، ۳۶ راس گوسفند تلف و ۱۰ راس دیگر زخمی شدند.

سرهنگ "محمد حیدری " اظهارداشت: این تصادف شب گذشته ساعت ۱۸ و در کیلومتر ۳ جاده کنگاور به اسدآباد رخ داد.

وی گفت: در این حادثه یک دستگاه سواری آردی، هنگام عبور گوسفندان از عرض جاده، با سرعت بالا و بدون توجه به عبور احشام، با گله گوسفند بشدت برخورد کرد.

شهرستان کنگاور با جمعیتی افزون بر ۷۶ هزار نفر در ۹۴ کیلومتری شرق کرمانشاه واقع شده و دروازه ورودی این استان غربی است.