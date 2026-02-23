به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر خوانچه مهر در خصوص این ماموریت اظهار کرد: ساعت ۵٠ دقیقه بامداد سوم اسفندماه جاری طی تماس با واحد ارتباطات این مرکز مبنی بر اعلام واژگونی یکدستگاه پژو پارس حامل اتباع در محور مواصلاتی حاجی آباد،۲ کیلومتر بعد از روستای شهدادی بسمت روستای درز و سایبان لار، آمبولانس پایگاههای شمیل، سرچاهان، گهکم حاجی آباد به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: همزمان یک دستگاه آمبولانس از پایگاه سایبان اورژانس پیش‌بیمارستانی لار نیز برای امدادرسانی به مصدومان به محل اعزام شد.

سرپرست اورژانس پیش‌بیمارستانی هرمزگان با بیان اینکه پس از حضور کارشناسان اورژانس در صحنه، اقدامات اولیه درمانی برای مصدومان انجام شد، تصریح کرد: در این حادثه ۶ نفر مصدوم شدند که ۳ نفر به صورت سرپایی در محل درمان و ۳ مصدوم دیگر پس از رهاسازی و دریافت اقدامات درمانی اولیه، جهت دریافت خدمات تخصصی‌تر به بیمارستان فاطمه‌الزهرا (س) حاجی‌آباد منتقل شدند.

خوانچه‌مهر در پایان با تأکید بر لزوم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی از سوی رانندگان، خاطرنشان کرد: رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب با خودروی مقابل، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی و خودداری از استفاده از تلفن همراه حین رانندگی، از مهم‌ترین عوامل پیشگیری از حوادث ترافیکی است.

وی یادآور شد: هر تصمیم نادرست در جاده می‌تواند زندگی افراد را برای همیشه تحت تأثیر قرار دهد و بهترین راننده کسی است که سالم به مقصد برسد، نه آنکه زودتر برسد.