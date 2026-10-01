به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی همراه اول، این پروژه‌ها در حوزه ارتقای تکنولوژی و توسعه نسل‌های جدید شبکه اجرا شده‌اند و با بهره‌برداری از آنها، تعداد سایت‌های 5G همراه اول در استان سمنان به ۳ سایت فعال در شهرهای سمنان و شاهرود رسید.



مجموع سرمایه‌گذاری همراه اول برای توسعه شبکه رادیویی در استان سمنان از ابتدای دولت چهاردهم به ۴۵۳۰ میلیارد ریال رسیده که بخشی از برنامه این اپراتور برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و کاهش شکاف دیجیتال در استان به شمار می‌رود.



در این مراسم، پروژه‌های همراه اول به صورت نمادین با بهره‌برداری از یک سایت 5G در شهر سمنان و یک سایت نسل چهارمی از محل اعتبارات USO در روستای رودبار شهرستان مهدی‌شهر افتتاح شدند.



این سفر با هدف بررسی موانع توسعه ای و تسریع در اجرای پروژه‌های ارتباطی انجام شد و تکمیل زیرساخت‌های ارتباطی استان، زمینه را برای توسعه خدمات دیجیتال و دسترسی مردم به ارتباطات باکیفیت تر فراهم می‌کند.