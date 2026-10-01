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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۱۵

واژگونی پژو پارس در اسفراین یک فوتی و سه مصدوم بر جا گذاشت

واژگونی پژو پارس در اسفراین یک فوتی و سه مصدوم بر جا گذاشت

اسفراین- رئیس اورژانس اسفراین از واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محدوده غار نوشیروان خبر داد و گفت: در این حادثه سه مصدوم و یک فوتی بر جا گذاشت.

امین کشوری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی واژگونی یک دستگاه خودروی پژو پارس در محدوده غار نوشیروان اسفراین، سه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

وی در ادامه افزود: در این حادثه سه نفر مصدوم شدند و یک نفر جان باخت.

کد مطلب 6964821

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