مرتضی عقیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکل‌گیری نمایش گنج در سوهانی مش‌حسین اظهار کرد: ایده تولید این اثر از علاقه به پیوند ظرفیت‌های فرهنگی قم با هنر نمایش شکل گرفت و طی دو سال گذشته تلاش کردم نمایشی با محوریت سوهان و در فضای زندگی مردم این شهر تولید کنم.



وی با اشاره به اینکه سوهان یکی از شناسه‌های شناخته‌شده قم در ایران است، افزود: تلاش شد این ویژگی در قالب یک اثر نمایشی و با توجه به حال‌وهوای زندگی و فرهنگ مردم قم مورد استفاده قرار گیرد تا داستان نمایش نیز از فضای بومی شهر فاصله نداشته باشد.



نویسنده و کارگردان نمایش گنج در سوهانی مش‌حسین درباره عنوان این اثر نیز گفت: نام نمایش ارتباط مستقیمی با قصه دارد و در جریان داستان، گنجی در سوهانی مش‌حسین به مخاطب معرفی می‌شود.



عقیقی با بیان اینکه نمایش در قالب کمدی به موضوع خانواده نیز توجه دارد، تصریح کرد: خانواده مهم‌ترین بنیان جامعه است و بسیاری از ارزش‌ها و ویژگی‌های نیک انسانی از جمله فرهنگ، هنر، تربیت و مسئولیت‌پذیری در خانواده شکل می‌گیرد و متبلور می‌شود.



وی ادامه داد: در این نمایش تلاش شده اهمیت اعضای خانواده مورد توجه قرار گیرد و این مفهوم در بستر قصه و فضای طنز اثر دنبال شود.



عقیقی افزود: هیچ‌کس و هیچ چیز حتی گنج نمی‌تواند به اندازه تک‌تک اعضای خانواده ارزشمند و شایسته ستایش باشد و این نگاه در شکل‌گیری محتوای نمایش مورد توجه قرار گرفته است.



وی درباره زمان اجرای این اثر اظهار کرد: نمایش گنج در سوهانی مش‌حسین در مهرماه سال ۱۴۰۵ از ساعت ۱۹:۳۰ در پردیس سینماتئاتر شهر آفتاب قم اجرا می‌شود.



نویسنده و کارگردان نمایش گنج در سوهانی مش‌حسین درباره عوامل این اثر بیان کرد: مسیح اقبالی طرح و ایده نمایش را بر عهده دارد و حسن خوشرفتار، شهاب نیازمند، هومن پیری، محمدعلی کاظمی، حدیث صابری، محمد جعفری، محمدفاضل نیشابوری، اکبر نورپور، حبیب برجی و فائزه سادات حسینی بازیگران این نمایش هستند.



عقیقی ادامه داد: امین علوی‌نیا به عنوان مدیر تولید، بیتا جوشقانی به عنوان دستیار کارگردان و عکاس، ملیکا چهره‌گشا به عنوان منشی صحنه، مرتضی فرحناک به عنوان طراح پوستر، معین جواهری به عنوان تنظیم‌کننده موسیقی و سارا کاشی به عنوان مسئول اتاق فرمان در این پروژه حضور دارند.



وی افزود: حمیدرضا غفاری مدیر صحنه، معصومه پیرایش مسئول هماهنگی، الهام کاظم‌نژاد طراح لباس، حمیدرضا غفاری و ریحانه ملک‌زاده سازندگان دکور و علی فرجی خواننده این نمایش هستند.



نویسنده و کارگردان نمایش گنج در سوهانی مش‌حسین گفت: بیتا جوشقانی همچنین مسئولیت اتاق نور را بر عهده دارد و مجموعه عوامل این اثر در آماده‌سازی نمایش برای اجرا مشارکت دارند.



عقیقی در پایان درباره نحوه تهیه بلیت این نمایش اظهار کرد: علاقه‌مندان برای تماشای گنج در سوهانی مش‌حسین می‌توانند با مراجعه به سایت بلیتاما نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.